Lies of P: Der Entwickler über die voraussichtliche Spielzeit und die Soulslike-Ausrichtung

Lies of P:

Neowiz beantwortete in einem frisch veröffentlichten Interview zahlreiche Fragen zu "Lies of P". Unter anderem haben sie dabei die Spielzeit verraten und den angestrebten Schwierigkeitsgrad erläutert.

"Lies of P" interpretiert Pinocchios Geschichte völlig neu.

Die Redakteure von GamingBolt haben ein tiefgreifendes Interview mit Neowiz geführt. Momentan arbeitet das koreanische Entwicklerstudio an „Lies of P“, das eine düstere Neuinterpretation von Pinocchio erzählt. Wie lang das Soulslike-Rollenspiel euch beschäftigen wird und wie der Schwierigkeitsgrad ausfällt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Anspruchsvolle Kämpfe erfordern Eingewöhnungszeit

Etwa 30 Stunden sollt ihr für euren Durchlauf benötigen – vielleicht sogar mehr. In einem kürzlich durchgeführten Test brauchten die Spieler für die ersten beiden Phasen fünf Stunden, was recht lange ist. Laut einem Entwickler sind der Grund dafür die verschiedenen Kampfsysteme, an die man sich erst gewöhnen muss.

Auch zum Schwierigkeitsgrad hat sich das Studio geäußert. Dabei erklärte Neowiz erst einmal die Definition eines Soulslikes:

„Es ist nicht nur ein einfaches Action-Genre, das eine gute Körperwahrnehmung, schnelle Handbewegungen und allgemeine Schnelligkeit erfordert, sondern auch ein Genre, das die Spieler dazu bringt, ständig über die praktischste und zeitgerechteste Wahl nachzudenken. Diese Teile sind die wahre Essenz von Soulslike. Deshalb sagen wir oft, dass das Niveau eines jeden Spielers während des gesamten Prozesses kontinuierlich ansteigt“, erklärt ein Mitarbeiter.

Beim Spielprinzip von „Lies of P“ wird speziell auf die Erfahrung des Gamers gesetzt. Bevor der Spieler eine bestimmte Herausforderung angeht, sollte er sich stets eine passende Strategie überlegen. Dafür kann er unter anderem Waffen miteinander kombinieren, seinen linken Arm verstärken und klassisch im Level aufsteigen.

Genau so schwer wie andere Soulslike-Spiele

So weit so gut. Doch wie schwer soll das Spielerlebnis denn nun ausfallen? Dazu teilte einer der Entwickler mit: „Der Schwierigkeitsgrad wird auf ein ähnliches Niveau wie bei den beliebten Soulsike-Titeln eingestellt.“ Kurz darauf fügte er hinzu: „Lies of P wird die Option für den Schwierigkeitsgrad des Spiels nicht verwenden.“

Ihr könnt euch also auf eine klassische Soulslike-Erfahrung einstellen, die euch einiges abverlangen wird. Auch in diesem Fall wird sich die Schwierigkeitsstufe nicht verändern lassen.

Weitere Meldungen zu „Lies of P“:

Im restlichen Interview sprach das Entwicklerteam ausführlich über die Idee hinter dem Spiel, das Gameplay und die technische Darstellung. Ein Artikel dazu kommt morgen im Laufe des Tages online.

Die Veröffentlichung von „Lies of P“ ist für nächstes Jahr geplant.

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren