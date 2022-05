Summer Game Fest 2022: Diese Studios und Publisher sind mit von der Partie

Während in diesem Jahr auf die E3 verzichtet wird, findet das Summer Game Fest erneut statt und bietet zahlreichen Entwicklern beziehungsweise Publishern eine Bühne.

Los geht es mit einem großen Games-Showcase, der am 9. Juni 2022 stattfindet. Wie Moderator und Produzent Geoff Keighley bekannt gab, werden in diesem Jahr mehr als 30 Studios das Summer Game Fest unterstützen. Bestätigt wurden heute 2K Games, Activision Blizzard, Atlus, Bandai Namco, Bloober Team, Capcom, Coffee Stain, Deep Silver, Devolver Digital, Digital Extremes, Dotemu, EA, Epic Games, Focus Entertainment, Frost Giant Studios, Level Infinite, Mediatonic, miHoYo, Netflix, PlayStation, Raw Fury, Samsung, Sega, Square Enix, Skybound Games, Steam, Studio MDHR, Tribecca Festival, Warner Bros. Games oder Xbox.

Genau wie es im vergangenen Jahr der Fall war, setzt sich das Summer Game Fest auch 2022 aus diversen Events zusammen, die in Form von Livestreams übertragen werden und mitverfolgt werden können. Vor allem der große Games-Showcase am 9. Juni 2022 wird laut Geoff Keighley diverse Neuankündigungen und Weltpremieren mit sich bringen. Zudem warten Updates zu bereits bekannten Projekten.

„Mit dem Summer Game Fest bauen wir ein globales Event der nächsten Generation auf – dezentrale physische Events für die Community im IMAX, große Showcases von uns + Partnern, Play-at-Home-Inhalte und vieles mehr“, so Keighley im Zuge der Ankündigung weiter. „Das ist die Zukunft und es fühlt sich gut an … wir fangen gerade erst an!“

This year’s #SummerGameFest will feature events, activities and updates for fans from more than 30 partners, with more to be announced.

It’s going to be a great month for video game fans.

Get ready! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 31, 2022