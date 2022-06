Assassin’s Creed Origins: Ubisoft spendiert dem 60FPS-Patch einen Termin

Nachdem „Assassin’s Creed Odyssey“ bereits im Sommer des vergangenen Jahres mit einem Update versehen wurde, das dem Titel beim Spielen über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen eine Unterstützung von 60FPS spendierte, deutete Ubisoft in einem aktuellen Tweet an, dass auch „Assassin’s Creed Origins“ in Kürze einen entsprechenden Patch spendiert bekommt.

In einer kurzen Mitteilung an die Community ließ das Unternehmen die sprichwörtliche Katze nun aus dem Sack und gab bekannt, dass das 60FPS-Update zu „Assassin’s Creed Origins“ in dieser Woche veröffentlicht wird. Genauer gesagt am morgigen Donnerstag, den 2. Juni 2022.

Nach dem Download und der Installation des Updates wird es euch ermöglicht, „Assassin’s Creed Origins“ mit einer Unterstützung von 60 Bildern die Sekunde auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X/S zu spielen.

In „Assassin’s Creed Origins“ übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Bayek, der im alten Ägypten eigentlich nur versuchte, seine Frau und seine Landsleute vor diversen Gefahren zu schützen. Eines schicksalsträchtigen Tages wird er allerdings in den immer währenden und tödlichen Konflikt zwischen den Templern auf der einen und den Assassinen auf der anderen Seite verwickelt. Die Geschichte von „Assassin’s Creed Origins“ fungiert dabei als ein Prequel zu den Geschehnissen der Hauptreihe.

Veröffentlicht wurde das Abenteuer im alten Ägypten, das erstmals als reine Action-Rollenspiel-Erfahrung konzipiert wurde, ursprünglich im Jahr 2017 – zunächst für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Nach dem Release folgten nicht nur verschiedene Download-Erweiterungen, die euch einen alternativen Blick auf die Geschichte und die abwechslungsreiche Spielwelt von „Assassin’s Creed Origins“ ermöglichten.

Darüber hinaus wurde das Action-Rollenspiel im Jahr 2020 für Googles kommerziell gescheiterten Streaming-Dienst Stadia umgesetzt.

You’ve been waiting, and now the winds of Egypt are calling….

Experience Assassin’s Creed Origins in 60FPS – available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 31, 2022