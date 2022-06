Call of Duty Warzone 2: Hinweise auf eine zweite Karte aufgetaucht

Eine offizielle Enthüllung von "Call of Duty: Warzone 2" steht zwar noch aus, jedoch tauchen in aller Regelmäßigkeit vermeintliche Informationen auf. Dieses Mal dreht sich alles um eine potentielle zweite Karte.

Activision hatte in letzter Zeit bereits bestätigt, dass man an einem Nachfolger zum erfolgreichen Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ arbeitet. Allerdings hat man noch keine offiziellen Details genannt. Stattdessen machen sich Industrieinsider mit vermeintlichen Informationen einen Namen. Unter anderem hatte man Details zur ersten Karte und möglichen Schwimmmechaniken verraten.

Ein zweites Rebirth Island?

Nun hat der Insider Tom Henderson einige weitere mögliche Informationen enthüllt. Dabei handelt es sich um eine zweite Karte, die mit der in „Call of Duty: Warzone“ enthaltenen Rebirth Island vergleichbar sein soll. Laut Hendersons Quelle sei eine zweite Karte im Menü des Spiels zu sehen gewesen, auch wenn sie im Playtest nicht spielbar war.

„Bisher ist nicht viel über die zweite Karte bekannt, aber es wurde angedeutet, dass es in etwa die Größe von Rebirth Island aus dem originalen Warzone haben könnte“, schrieb Henderson in seinem Artikel auf Exputer.

Jedoch ist weiterhin nichts spruchreif, weshalb man jegliche Informationen zu „Call of Duty: Warzone 2“ mit der nötigen Vorsicht genießen sollte. Es würde Sinn ergeben, wenn Activision und Raven Software den Spielern wieder mehrere spielerische Möglichkeiten bieten, nachdem Rebirth Island mit den actionreicheren Schlachten überaus beliebt ist.

Sobald weitere Details zum kommenden Battle Royale-Shooter mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bisher hat Activision noch keinen Termin für eine offizielle Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Warzone 2“ mitgeteilt, Es wurde jedoch spekuliert, dass die Vorstellung in diesem Monat erfolgen könnte.

A second Warzone 2 map, similar in size to Rebirth Island is in development.

https://t.co/vuS6vG9JYv — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 31, 2022

Quelle: Exputer (via GameSpot)

