Cyberpunk 2077: Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S beflügelten die Verkaufszahlen

Bekanntermaßen hatte das von CD Projekt entwickelte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zum Launch im November 2020 vor allem auf der PlayStation 4 und der Xbox One mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen.

Diese führten sogar dazu, dass der Titel zwischenzeitlich aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Nachdem CD Projekt in den Folgemonaten mit diversen Updates nachbesserte, folgte im Februar dieses Jahres eine native Umsetzung von „Cyberpunk 2077“ für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S.

Wie das polnische Studio in einer Investoren-Konferenz bekannt gab, gelang es mit der New-Gen-Portierung, die Verkaufszahlen von „Cyberpunk 2077“ noch einmal zu beflügeln. Dank dem PS5- und Xbox Series X/S-Release stiegen die Absatzzahlen des Rollenspiels in dem am 31. März 2022 zu Ende gegangenen Quartal um 600 Prozent – gemessen an den Zahlen des vorherigen Drei-Monat-Zeitraums.

Wie geht es mit dem Rollenspiel weiter?

Konkrete Zahlen nannte CD Projekt zwar nicht, stellte jedoch eine Grafik zur Verfügung, der sich entnehmen lässt, dass der größte Anteil der verkauften „Cyberpunk 2077“-Kopien im ersten Quartal 2022 auf die PlayStation-Fassungen entfiel. Doch wie geht es mit „Cyberpunk 2077“ weiter? Bekanntermaßen wurden seinerzeit nicht nur native Umsetzungen für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S angekündigt. Darüber hinaus bestätigte CD Projekt, dass genau wie bei „The Witcher 3: Wild Hunt“ zwei umfangreiche Premium-Erweiterungen geplant sind.

Zwar wies das Studio kürzlich darauf hin, dass mittlerweile der größte Teil der Belegschaft an den Erweiterungen von „Cyberpunk 2077“ arbeitet, mit einem Release in diesem Jahr sollten wir allerdings nicht mehr rechnen. Stattdessen werden die besagten Add-ons noch bis 2023 auf sich warten lassen.

Weitere Details zu den Inhalten der beiden Erweiterungen sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Unbestätigten Leaks zufolge dürfen wir uns unter anderem auf neue Gebiete wie die Kampfzone in Pacifica oder den Sports Dome sowie brandneue Geschichten und Missionen freuen.

