Rockstar Games: Ankündigung zu „neuem Projekt“ soll bevorstehen

Der bekannte Insider Chris Klippel schlägt derzeit einige hohe Wellen. Er behauptet, Rockstar Games würde derzeit eine neue Ankündigung vorbereiten. Der Gründer des Rockstar Mag und des Naughty Dog Mag weiß aber nicht genau, worum es dabei gehen soll. Die Ankündigung könnte jedoch recht schnell erfolgen.

Was kündigt Rockstar an?

Seit dem Release von „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2018 war es recht ruhig um die Entwickler von Rockstar Games. Anfang des Jahres dann bestätigte das Studio, dass die Entwicklung des Nachfolgers von „Grand Theft Auto 5“ im vollen Gange sei. Die Produktion von „GTA 6“ sei nicht mehr in der Anfangsphase, schrieb der Entwickler in einem Blog-Post, sondern weiter fortgeschritten. Ob das Studio noch an einem anderen Projekt neben dem bereits erwähnten „GTA 6“ arbeitet, ist derzeit nicht bekannt.

Laut Klippel sollen die Entwickler von Rockstar Games nun eine neue Ankündigung vorbereiten. Auch wenn er nicht weiß, worum es sich dabei handelt, soll es „ein neues Projekt“ sein. Die Ankündigung könnte darüber hinaus bereits recht schnell erfolgen. Der Insider hatte schon im März davon gesprochen, dass „Grand Theft Auto 6“ noch in diesem Jahr offiziell angekündigt werden könnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Was könnten die Entwickler von Rockstar vorstellen wollen, falls es sich nicht um „GTA 6“ handelt? In seinem neuesten Geschäftsbericht erwähnte der Publisher Take-Two im Mai, acht Remaster-Versionen von bereits veröffentlichten Spielen auf den Markt bringen zu wollen. Ob es sich dabei aber um Spiele von Rockstar handeln könnte, wie etwa weitere „GTA“-Titel, „Red Dead“-Spiele oder aber das bei den Fans beliebte „Bully“, ist nicht bekannt. Der Insider AccountNGT wollte kürzlich hingegen wissen, dass sich eine Current-Gen-Version des Cowboy-Abenteuers „Red Dead Redemption 2“ in Arbeit befinden soll.

Quelle: Reddit, ComicBook

Weitere Meldungen zu GTA 6, GTA 6 Grand Theft Auto 6, gta, rockstar games.

