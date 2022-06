Sonic Frontiers: Die Gameplay-Premiere zum Open-World-Platformer

Wie versprochen hat IGN das erste Gameplay-Video zu „Sonic Frontiers“ hochgeladen. Anhand der präsentierten Szenen könnt ihr euch ein ausführliches Bild von den Spielmechaniken des 3D-Platformers machen.

Sonic rennt, springt und grindet hier munter durch die offen gestaltete Spielwelt. Von der Optik zeigen sich die meisten Fans überzeugt, doch die Umgebungen wirken etwas leer. Und auch das Movement wirkt an einigen Stellen noch etwas starr.

Ob das Open-World-Konzept letztendlich aufgeht, erfahren wir im Laufe dieses Jahres. Der Titel soll laut Sega definitiv im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Zu den bedienten Plattformen gehören die PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und der PC.

Sega hat große Ambitionen

Der Entwickler und Publisher verfolgt mit dem neuen „Sonic“-Ableger jedenfalls große Ambitionen: Hohe Wertungen sollen durch die Testberichte zustandekommen. Dadurch soll das Spiel zu einem Pflichtkauf für die Fans werden, was zu Synergien führen könnte.

Einige User in den Kommentaren sind wegen des gezeigten Gameplay-Materials skeptisch. So mancher fühlt sich dabei an eine Tech-Demo erinnert. Ein anderer schreibt: „Das sieht gleichzeitig wie ein Indie-Projekt und ein AAA-Spiel aus.“ Im Großen und Ganzen ist das Feedback aber positiv.

Nun seid ihr dran: Was haltet ihr vom ersten „Sonic Frontiers“-Gameplay?

