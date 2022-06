Sony Interactive Entertainment: Software-Abteilung in China eröffnet

In China ist die PlayStation beliebter denn je. Aus diesem Grund verstärkt Sony nun seine Bemühungen im Reich der Mitte.

Im Gegensatz zur PS4 ist die Nachfolgerkonsole im chinesischen Raum sehr gefragt. Vergleicht man die ersten 72 Wochen der beiden Sony-Konsolen, kommt heraus: Die PS5 hat sich genau 2,7 Mal öfter verkauft als die PS4. Gerade in Anbetracht der anhaltenden Lieferengpässe ist das ein hervorragender Wert.

Wegen des starken Wachstums

Des Weiteren sind die Ausgaben pro genutzter Konsole um das 3,2-Fache gestiegen und die Zahl der chinesischen Plus-Abonnenten hat sich mehr als verdreifacht. Fast 300.000 Chinesen haben sich für eine Mitgliedschaft entschieden.

Diese Gründe haben Sony Interactive Entertainment nun dazu bewegt, eine weitere Abteilung zu eröffnen: das China Software Business Department.

Geleitet wird diese Abteilung von Sean Kelly, der schon zuvor für das Geschäft in China zuständig war. Welche Ziele damit verfolgt werden, ist jedenfalls noch nicht geklärt. Wahrscheinlich möchte der PlayStation-Hersteller darüber Verträge mit chinesischen Entwicklern abschließen und sie in Showcases wie dem „China Hero Project“ vorstellen.

Aktuell ist China der sechstgrößte Markt für Sony PlayStation. In der PS4-Generation reichte es nur für den elften Platz. Die größten Märkte seht ihr in der folgenden Auflistung:

USA Vereinigtes Königreich Japan Deutschland Frankreich China Kanada Australien Italien Spanien Saudi-Arabien

In allgemeiner Hinsicht möchte Sony sich verstärkt auf Live-Service-Spiele konzentrieren. Um sich in diesem Bereich zu etablieren, gründet das Unternehmen gemeinsam mit Bungie ein „Live Service Center of Excellence„. Außerdem soll zukünftig die Hälfte aller neuen Titel zusätzlich auf PC und mobilen Geräten stattfinden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Sony Interactive Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren