Super Bomberman R Online: Ende 2022 ist Schluss – Konami kündigt Aus des F2P-Titels an

Mit „Super Bomberman R Online“ versuchte Konami im vergangenen Frühjahr, einen Free2Play-Multiplayer-Titel auf Basis der Kult-Marke zu etablieren – allem Anschein nach aber mit überschaubarem Erfolg.

Wie das japanische Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung an die Community bestätigte, wird für „Super Bomberman R Online“ bereits in diesem Jahr wieder Schluss sein. Demnach gehen die Server des Titels auf allen Plattformen am 1. Dezember 2022 vom Netz.

„Vielen Dank, dass Sie Super Bomberman R Online spielen“, so Konami. „Dieser Dienst wird seit seiner Einführung im Mai 2021 mit der Unterstützung vieler Benutzer weiter betrieben, aber aufgrund verschiedener Umstände haben wir uns entschieden, den Dienst am 1. Dezember 2022 auf allen Plattformen einzustellen.“

Neue Bomberman-Projekte in Arbeit

„Der Verkauf von Bombermünzen und Premiumpaketen endet am 1. Juni 2022 um 01:00:00 UTC. Wir bitten darum, alle nicht verwendeten Bombermünzen vor dem Ende des Dienstes zu verwenden. Wir hoffen, dass Sie das Spiel bis zum Ende des Dienstes genießen werden“, führte der Publisher aus.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, befinden sich bereits mehrere neue „Bomberman“-Projekte in Arbeit. Wann diese offiziell enthüllt werden sollen, ließ Konami allerdings offen.

„Die Bomberman-Serie schreitet mit neuen Projekten voran. Wir hoffen, Sie bald über dieses Projekt informieren zu können. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung der Bomberman-Reihe“, heißt es hierzu lediglich. Sollten konkrete Details zur Zukunft von „Bomberman“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Super Bomberman R Online“ ist noch bis Dezember 2022 auf dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One, Stadia und Nintendos Switch verfügbar.

Quelle: Konami

