Tekken 7: Der erfolgreichste Teil der Reihe – Neue Verkaufszahl enthüllt

Das Kampfspiel „Tekken 7“ feiert morgen sein fünftes Jubiläum auf den Konsolen und dem PC. Nach der ursprünglichen Veröffentlichung im März 2015 in Arcade-Spielhallen folgte am 2. Juni 2017 auch die Umsetzung für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam). Nun haben die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment auch die aktuellen Verkaufszahlen mitgeteilt.

Demnach konnte „Tekken 7“ inzwischen weltweit mehr als neun Millionen verkaufte Einheiten erzielen. Damit ist es der bestverkaufte Titel der Reihe, der auch die Gesamtverkaufszahl der „Tekken“-Reihe auf über 53 Millionen Einheiten anhob. Im November 2021 stand „Tekken 7“ noch bei acht Millionen Verkäufen, womit sich der Titel auch nach fast fünf Jahren weiterhin einer großen Beliebtheit erfreut.

In den letzten Jahren hatte „Tekken 7“ eine Vielzahl an DLC-Charakteren und weiteren Inhalten erhalten, sodass sich die Spieler unter anderem mit Negan aus „The Walking Dead“, Noctis aus „Final Fantasy XV“, Geese Howard aus „Fatal Fury“, Leroy, Eliza, Marduk, Zafina, Fahkumram und weiteren Charakteren auf die Mütze geben können.

Es ist noch nicht bekannt, wie es mit der „Tekken“-Reihe weitergeht. Eine Ankündigung eines achten Hauptteils lässt bisher noch auf sich warten. Bei dem Erfolg von „Tekken 7“ würden die Spieler sicherlich einen weiteren Teil begrüßen.

„TEKKEN7“ had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series.

「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 1, 2022