TMNT Shredder’s Revenge: PSN-Datenbank leakte offenbar den Releasetermin

In den Datenbanken des PlayStation Networks wurde in dieser Woche ein möglicher Releasetermin für "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" entdeckt. Entsprechen die Angaben den Tatsachen, dann wird das Beat'em Up bereits in diesem Monat veröffentlicht.

Mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ entsteht bei den Entwicklern von Dotemu („Streets of Rage 4“) und Tribute Games („Panzer Paladin“) aktuell ein neues Beat’em Up, das sich als ein geistiger Nachfolger zum beliebten 2D-Klassiker „Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time“ versteht.

Nachdem bisher nur vor einem Release in diesem Sommer gesprochen wurde, könnten die Datenbanken des PlayStation Networks in dieser Woche ein weiteres Mal eine Ankündigung beziehungsweise Überraschung vorweggenommen haben. So wurde in den PSN-Datenbanken nämlich ein möglicher Releasetermin zu „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ entdeckt: Der 16. Juni 2022.

Ankündigung auf dem Summer Game Fest 2022?

Sollten wir es hier in der Tat mit dem finalen Releasetermin von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ zu tun haben, dann liegt der Gedankengang nah, dass der Veröffentlichungstermin des Beat’em Ups im Rahmen des Summer Game Fest 2022 enthüllt werden sollte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich Dotemu unter den Entwicklerstudios und Publishern befindet, die den diesjährigen Ableger des Summer Game Fest unterstützen werden.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Dotemu steht allerdings noch aus. „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ versteht sich spielerisch als ein klassisches Beat’em Up, das den Arcade-Flair der 80er Jahre zurückbringen soll. Neben den Turtles Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo sind dieses Mal zudem Meister Splinter und April O’Neil in Form von spielbaren Charakteren mit von der Partie.

