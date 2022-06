Dragon Age 4: Finaler Name und Gegenspieler bestätigt – Entwickler zeigen das Logo

Wie in den vergangenen Stunden bereits von mehreren Insidern angedeutet wurde, nutzten die Entwickler von BioWare den heutigen Donnerstag Abend für ein kleines Update zum Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age 4“.

Zum einen nannte das Studio den finalen Namen des neuen „Dragon Age“-Abenteuers, das mit dem Untertitel „Dreadwolf“ versehen wird. Wenig überraschend: In diesem Jahr sollten wir nicht mehr mit dem Release des Rollenspiels rechnen. Stattdessen bestätigten die Verantwortlichen von BioWare, das frühestens im Jahr 2023 mit der Veröffentlichung von „Dragon Age: Dreadwolf“ zu rechnen ist.

Quasi als kleines Trostpflaster wurde heute aber zumindest das Logo des Rollenspiels vorgestellt, das wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Durchkreuzt die düsteren Pläne von Solas

Wer aufgrund der bisherigen Teaser vermutet haben sollte, dass wir uns in „Dragon Age: Dreadwolf“ mit Solas als Gegenspieler herumschlagen müssen, lag richtig. Solas, der Schreckenswolf, verfolgt im neuen Ableger der Rollenspiel-Serie seine ganz eigenen und laut Entwicklerangaben undurchsichtigen Pläne.

„Seine Motive sind unergründlich und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf einer Art Trickster-Gottheit einbringt – ein Spieler dunkler und gefährlicher Spiele“, so BioWare weiter.

Egal, ob ihr zu den langjährigen „Dragon Age“-Fans gehört oder erst neu in die Reihe einsteigt; laut Entwicklerangaben dürft ihr euch auf eine spannende und verzweigte Geschichte freuen, die sich in viele verschiedene Richtungen entwickeln kann. „Aber im Mittelpunkt steht dabei, wie bei jedem vergangenen Spiel, ihr. Wenn ihr neu in Dragon Age seid, müsst ihr euch keine Sorgen darüber machen, dass ihr unseren Antagonisten noch nicht getroffen habt“, führte das Studio aus.

„Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Weitere Eindrücke und Details zu dem Fantasy-Abenteuer möchte BioWare im Laufe des Jahres veröffentlichen.

May the Dread Wolf take you. Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

