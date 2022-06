Final Fantasy XVI: Wenige Stunden vor der State of Play – Hinweis auf Trailer gesichtet

Sehen wir in einigen Stunden neue Spielszenen aus "Final Fantasy XVI"?

Ein paar Stunden vor Sonys State-of-Play-Ausgabe wurde der Store-Eintrag von „Final Fantasy XVI“ aktualisiert. Ein klarer Hinweis auf einen heutigen Auftritt des japanischen Action-Rollenspiels.

Eine Überraschung wäre das keinesfalls. Schließlich teilte der zuständige Producer Naoki Yoshida schon letzten Monat mit, dass der neue Trailer bald komme. Weil der 16. Ableger zeitexklusiv für die PS5 erscheint, wäre eine Präsentation auf einem Sony-Event die ideale Gelegenheit dafür.

Weil Square Enix trotz hervorragender Beziehungen zu Sony ein eigenständiges Unternehmen ist, passt „Final Fantasy XVI“ in das LineUp: Third-Party-Spiele und PSVR2-Produktionen. First-Party-Spiele bleiben außen vor.

Freut euch nicht zu früh

Auch wenn die Zeichen klar auf eine Trailer-Vorstellung hindeuten: Ein aktualisierter Eintrag im PlayStation Store vor einer State of Play ist grundsätzlich keine Bestätigung für eine Präsentation. Vor vergangenen Shows wurden schon einige Store-Einträge von Spielen aktualisiert, die letztendlich nicht auf dem Event zu sehen waren.

Sollten der erwähnte Trailer doch nicht gezeigt werden, könnte es auf dem bevorstehenden Summer Games Fest von Geoff Keighley passieren. Dort wird Square Enix ebenfalls vertreten sein. Das Gaming-Event startet am 9. Juni, also in genau einer Woche.

Weil die Entwicklung nahezu abgeschlossen ist, könnte das neue „Final Fantasy“ noch in diesem Jahr erscheinen. Einem kürzlichen Gerücht zufolge könnte der Publisher deshalb sogar „Forspoken“ ein weiteres Mal verschieben.

