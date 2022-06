Madden NFL 23: Offiziell angekündigt – Trailer, Termin & Details zu den Neuerungen

Am heutigen Donnerstag Nachmittag stellten die Verantwortlichen von Electronic Arts mit „Madden NFL 23“ den neuesten Ableger der langlebigen und vor allem in Nordamerika ungemein erfolgreichen American-Football-Simulation vor.

Zu den größten Neuerungen in diesem Jahr wird laut offiziellen Angaben das FieldSense-Feature gehören, mit dem für eine besonders realistische Spielerfahrung gesorgt werden soll. Das neue System liefert euch nicht nur „einen Gameplay-Flow mit realistischen Ergebnissen auf dem Spielfeld“. Des Weiteren liegt der Fokus auf „Hit Everything“, einem neuen System, das darauf abzielt, „physische Interaktionen während des Spiels zu implementieren, die es den Spielern ermöglichen, um jeden Zentimeter zu kämpfen und das Ergebnis von Zweikämpfen zu verändern – egal ob in der Luft oder am Boden.“

Auch die Animationen der Spieler wurden laut Entwicklerangaben weiter optimiert und noch realistischer umgesetzt. „Dieses neue System soll die Interaktion dieser Animationen in einem Spiel ändern und es den Verteidigern ermöglichen, einen Ballträger auf neue Weise zu beeinflussen, was einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis jedes Spiels haben könnte“, so die heutige Pressemitteilung weiter.

Neue „360 Cuts“-Mechanik angekündigt

Ebenfalls neu ist die „360 Cuts“-Mechanik, die es den Spielern und Spielern ermöglicht, im Handumdrehen die Richtung zu ändern, während sie den Ballführenden steuern. Des Weiteren überarbeiten die Entwickler das Passspiel mit einem sogenannten Skill-Based-Passing. „Einer neuen Art zu passen, die den Spielern die ultimative Kontrolle bietet, um den Ball genau dort zu platzieren, wo sie wollen, mit der Kraft, die sie wollen“, wie es seitens der Entwickler heißt.

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist in „Madden NFL 23“ der „Face of the Franchise: The League“-Modus, in dem ihr vor der Aufgabe steht, euch auf einer von fünf Positionen zu einer NFL-Legende aufzuschwingen. Abschließend wiesen die Entwickler in der offiziellen Ankündigung darauf hin, dass FieldSense die Art und Weise, wie „Madden“ gespielt wird, in allen Modi verändern wird.

„Das neue Gameplay-System wird mit Verbesserungen der Zonenabdeckung, des Pass Rush und der Eindämmung mobiler Quarterbacks gekoppelt. Jeder, der jemals damit beauftragt wurde, den virtuellen Lamar Jackson (wie dieser Autor in seiner Online-Madden-Liga) in Flaschen zu füllen, wird diese Änderungen gerne testen, in der Hoffnung, dass sie eine realistischere Erfahrung in ihre virtuellen Felder bringen“, wird ausgeführt.

„Madden NFL 23“ wird ab dem 19. August 2022 unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich sein.

