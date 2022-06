State of Play: Mit PS5- und PSVR2-Spielen heute Nacht im Livestream

State of Play heute Nacht im Livestream: Gegen Mitternacht möchte Sony einige Spiele von Drittanbietern und PSVR2-Projekte vorstellen, darunter „Horizon: Call of the Mountain“.

Sony wird in der kommenden Nacht eine neue State of Play-Show veranstalten. Der Start erfolgt eine Minute vor Mitternacht, sodass Spieler, die live einen Blick auf die vorgestellten Spiele werfen möchten, ein wenig am Schlafrhythmus arbeiten müssen. Angeschaut werden kann die neue State of Play unter anderem auf Youtube und Twitch.

Die wichtigsten Infos zur neuen State of Play:

Datum: 2. Juni 2022

Uhrzeit: ab 23:59 Uhr MESZ

Wo: Auf Twitch und Youtube

Falls ihr die Show nicht live verfolgen möchtet, kein Problem. Einerseits kann der nachfolgende Stream nach der ursprünglichen Ausstrahlung wiederholt gestartet werden, sodass eine Aufzeichnung in Augenschein genommen werden kann. Auch findet ihr die wichtigsten Ankündigungen und Spielepräsentationen am Freitag im Newsstream auf PLAY3.DE.

Was wird auf der State of Play gezeigt?

Im Zuge der neuen State of Play möchte sich Sony auf Spiele von Drittanbietern sowie auf Games für das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 konzentrieren. Und ein Spiel, das ein Thema der Show sein wird, steht bereits fest. Schon gestern betone Sony, dass Zuschauer einen Blick auf „Horizon: Call of the Mountain“ werfen könne, das Anfang des Jahres für PSVR2 angekündigt wurde.

Weitere Spiele wurden nicht beim Namen genannt. Allerdings kam parallel zur Ankündigung der neuen State of Play das Gerücht auf, dass sich einerseits ein exklusiver VR-Modus für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in Arbeit befindet und auch „Killzone VR“ die Fans beglücken könnte. Sollte an diesem Gerücht etwas dran sein, wäre die bevorstehende Show eine gute Gelegenheit, potentielle Zugpferde dieser Art vorzustellen.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Nicht weniger spannend ist die Frage nach dem Veröffentlichungstermin von PlayStation VR2. Aufgrund der recht frühen Ankündigung der Features und der Vorstellung des Designs kam die Hoffnung auf, dass die Hardware in diesem Jahr in den Regalen der Händler liegen wird, auch wenn eine derartige Vorstellung aufgrund der anhaltenden PS5-Knappheit ziemlich gewagt klingt. Zuletzt kam jedoch die Befürchtung auf, dass der Release erst 2023 erfolgen könnte. Womöglich lüftet Sony das Geheimnis heute Nacht.

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren