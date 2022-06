Ubisoft: Publisher verzichtet im Juni auf einen großen Games-Showcase

In den vergangenen Jahren fand im Juni traditionell ein Games-Showcase des französischen Publishers Ubisoft statt. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird in diesem Jahr zumindest auf ein entsprechendes Event im Juni im verzichtet. Über die weiteren Pläne möchte Ubisoft zu gegebener Zeit sprechen.

Nachdem bereits vor einer ganzen Weile bekannt gegeben wurde, dass wir in diesem Jahr komplett auf die E3 verzichten müssen, wurde nun das nächste jährliche Event dieser Art abgesagt.

Die Rede ist von Ubisofts großem Games-Showcase, der in den vergangenen Jahren traditionell im Juni stattfand. Wie der Publisher in einer kurzen Mitteilung einräumte, wird zumindest der Showcase im Juni 2022 nicht stattfinden. Damit sind auch die Gerüchte aus dem März 2022 vom Tisch, in denen von einem großen Online-Event von Ubisoft die Rede war, das im Vorfeld der E3 hätte stattfinden und uns diverse Weltpremieren bescheren sollen.

Ankündigungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt

Die Absage des Juni-Showcase soll allerdings nicht bedeuten, dass Ubisoft für dieses Jahr keine interessanten Ankündigungen beziehungsweise Updates in der Hinterhand hat. Ganz im Gegenteil: Wie ein Sprecher des Publishers gegenüber den Kollegen von Axios versprach, wird zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres ein Showcase von Ubisoft stattfinden, auf dem kommende Titel präsentiert und neue Projekte enthüllt werden sollen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Langweilig dürfte es in diesem Monat trotz der Absage der E3 oder des Ubisoft-Games-Showcase ohnehin nicht werden, da auch in diesem Jahr das Summer Game Fest stattfindet, das sich aus verschiedenen digitalen Events zusammensetzt. Mit von der Partie sind 2022 mehr als 30 führende Publisher und Studios wie Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Epic Games oder Electronic Arts.

Der Startschuss fällt mit mit dem großen Summer Game Fest-Showcase am 9. Juni 2022.

Quelle: Axios

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren