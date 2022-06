Warhammer 40.000 Rogue Trader: Neues RPG im Grimdark-Zeitalter vorgestellt

Mit den beiden „Pathfinder“-Projekten stellten die Entwickler von Owlcat Games ihr Talent im Bereich von Fantasy-Rollenspielen bereits eindrucksvoll unter Beweis.

Wie bekannt gegeben wurde, wagt das Studio nun den Sprung in das Science-Fiction-Genre und arbeitet derzeit an „Warhammer 40.000 Rogue Trader“. Hierbei haben wir es mit einem rundenbasierten Rollenspiel zu tun, das laut offiziellen Angaben in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop für die Konsolen und den PC entsteht. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Freihändler, den Nachwuchs einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, und erkundet die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators höchstpersönlich.

Das Schicksal von Welten liegt in euren Händen

Im Rahmen euer Erkundungen stoßt ihr auf die unterschiedlichsten Planeten, die von den Menschen beansprucht werden und von üppigen Agrarwelten bis hin zu stahlverkleideten Schmiedewelten reichen, die für euer aufkeimendes Handelsimperium beansprucht oder für eure Reichtümer geplündert werden können. Euer Abenteuer beginnt in „Warhammer 40.000 Rogue Trader“ mit einem gigantischen Leerenschiff und einer Mannschaft, die auf eure Befehle wartet.

Ihr werdet Entscheidungen treffen, die das Leben ganzer Welten beeinflussen, und eure strategischen Fähigkeiten in rundenbasierten Kämpfen unter Beweis stellen. „Kein Rogue Trader reist alleine: Auf dieser gefährlichen Reise ins Unbekannte triffst du auf treue und raffinierte Gefährten. Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen an der Seite eines mächtigen Space Marines mit Powerpanzerung, eines tödlichen Aeldari-Rangers oder sogar einer mutigen Sister of Battle, die mit Boltern und inbrünstigem Gebet bewaffnet ist – diese Charaktere und viele andere werden sich Ihnen anschließen“, so die Beschreibung des Rollenspiels weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Werde ein Rogue Trader mit großer Autorität, entdecke neue Welten und gestalte die Zukunft des Imperiums! Schließen Sie sich dieser fantastischen Geschichte an“, heißt es abschließend. Weitere Details und Eindrücke zum frisch angekündigten „Warhammer 40.000 Rogue Trader“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Anbei der erste Trailer, der im Zuge der Ankündigung zur Verfügung gestellt wurde.

Weitere Meldungen zu Warhammer 40.000: Rogue Trader.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren