Devolver Digital: Sommer-Showcase mit witzigem Teaser angekündigt

Auch Devolver Digital nimmt am Summer Game Fest teil. Am 9. Juni um 23:59 Uhr könnt ihr die Show des Publishers über die Streaming-Plattform Twitch mitverfolgen. Insgesamt vier Ankündigungen sind geplant.

30 glorreiche Minuten

Von offizieller Seite heißt es: „Devolver Marketing Countdown to Marketing nimmt die 30 glorreichen Minuten vor einem typischerweise antiklimaktischen großen Sommer-Showcase und rückt sie ins Rampenlicht.“

Das bizarre Statement geht noch weiter: „Auf der Grundlage umfangreicher Verbraucherstudien und Fokustests haben die Devolver-Wissenschaftler herausgefunden, dass der Countdown vor einem Showcase der Zeitpunkt ist, an dem die Hoffnungen des Publikums am größten sind, bevor die unvermeidliche Enttäuschung einsetzt. Devolver ist bereit, dieses ungenutzte Potenzial vor der Show mit dem größten Countdown, den die Branche je gesehen hat, zu nutzen.“

Den Humor von Devolver Digital werdet ihr beim Showcase spüren. In den letzten Jahren hat der Publisher die Videospielbranche immer wieder mal auf die Schippe genommen. Erneut ist eine unterhaltsame und amüsante Show zu erwarten. Einen Vorgeschmack liefert schon einmal der Ankündigungsteaser:

Das Summer Game Fest an sich startet am besagten Tag um 20 Uhr. Zahlreiche Livestreams finden nacheinander statt, in denen diverse Ankündigungen erfolgen werden. Neben Devolver Digital dürft ihr euch unter anderem auf Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Square Enix und Warner Bros. Games freuen. Alle teilnehmenden Publisher haben wir in einem separaten Artikel aufgezählt.

