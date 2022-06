Eternights: Apokalyptisches Dating Action Game mit einem ersten Trailer angekündigt

Ein „Dating Action Game“? Dies haben Kowloon Nights und Studio Sai im Rahmen der State of Play mit „Eternights“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC angekündigt. Die Veröffentlichung soll Anfang 2023 erfolgen.

Eine Apokalypse als Eisbrecher?

In „Eternights“ werdet ihr das beste aus einem Leben während einer Apokalypse machen, während ihr nach Vorräten sucht, Dungeons erkundet und auf Dates geht. Im Herzen des Abenteuers befindet sich nämlich eine Liebesgeschichte, die mit adrenalingeladenen Kämpfen aufbereitet wird. Denn eines Tages hatte etwas die Menschen in gefährliche Monster verwandelt, die nur noch Interesse an Gewalt und Macht haben. Um eine Heilung zu finden, muss man sich durch die Monster schlagen. Schließlich möchte man auch das Leben derjenigen retten, die man liebt.

Fünf seltsame und doch liebreizende Charaktere warten darauf kennengelernt zu werden. Somit kann man ihre Geschichten aufdecken und ihnen näherkommen, um einzigartige Fähigkeiten und Zaubersprüche freizuschalten. Allerdings wird man nicht unendlich Zeit haben, um alles zu machen. Ein Tag ist nicht lang genug, um zu plündern, zu erkunden und zu daten. Somit wird man sich entscheiden müssen, was für einen Priorität hat.

Um bereits einen besseren Eindruck von „Eternights“ zu erhalten, sollte man sich den offiziellen Ankündigungstrailer anschauen. Sobald weitere Informationen zum Spiel mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

