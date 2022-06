Street Fighter 6: Gameplay-Details, erste Spielszenen und Releasezeitraum veröffentlicht

Auch der kommende Fighting-Titel "Street Fighter 6" gehörte zu den Projekten, die im Rahmen der State of Play heute Nacht vorgestellt wurden. Freuen durften sich Anhänger der Reihe auf einen neuen Trailer, erste Gameplay-Szenen und Details zu den versorgten Plattformen beziehungsweise dem Releasezeitraum.

Im Laufe der heutigen Nacht nutzten die Verantwortlichen von Capcom die aktuelle State of Play-Ausgabe, um uns den kommenden Fighting-Titel „Street Fighter 6“ ausführlich vorzustellen.

Im Zuge der Präsentation wurden wir nicht nur mit einem neuen Trailer und ersten handfesten Gameplay-Szenen versorgt. Darüber hinaus nannte Capcom erste Details zu den Features und Gameplay-Elementen. Beispielsweise kommt in den Matches der „Drive Impact“ zum Einsatz. Hierbei haben wir es mit einem Manöver zu tun, das einen „Drive Gauge“-Vorrat verbraucht und im Wesentlichen ein starker Angriff ist, der einen eingehenden Schlag absorbiert.

Wird die Attacke gegen einen Gegner in einer Ecke ausgeführt, führt sie zu einem sogenannten „Wall Splat“. Gleichzeitig sind perfekte Paraden aber auch weiterhin möglich, indem kurz vor der Landung eines Treffers pariert wird.

Von Overdrives und modernen Steuerungsschemas

Im Kampf ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind die „Overdrive“-Attacken, die pro Einsatz zwei „Drive Gauge“-Vorräte verbrauchen und einen Special-Move in ein Overdrive-Manöver umwandeln – ähnlich den EX-Special-Moves aus früheren Spielen. Bei „Drive Rush“ wiederum handelt es sich um einen Vorwärtssprint, der entweder aus einer „Drive Parry“ oder während eines normalen Angriffs, der abgebrochen werden kann, ausgeführt wird. Abschließend gibt es den „Drive Reversal“, mit dem nach einem Block ein direkter Gegenangriff ausgeführt werden kann.

Mit einem Blick auf das Tasten-Layout führte Capcom aus, dass dieses in „Street Fighter 6“ frei konfigurierbar ist. Neu ist dabei das „moderne Steuerungsschema“, das sich vor allem an Neulinge und Gelegenheitsspieler richtet, da es hier möglich ist, anspruchsvolle Manöver oder Combos zusammen mit Super Arts auszuführen, ohne sich die entsprechenden Tastenkombinationen merken zu müssen.

„Neben neuen Gameplay-Innovationen feiert Street Fighter 6, was Fans an der Franchise lieben, indem Kernmodi aus früheren Titeln – einschließlich Arcade-Modus, Online-Matches, Trainingsmodus, lokale Versus-Kämpfe und mehr – mit dem Fighting Ground-Erlebnis vereint werden“, so Capcom weiter.

„Street Fighter 6“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

