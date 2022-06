Sonic Frontiers: Das Kampfsystem im sechsminütigen Gameplay-Video

In den letzten Tagen hatte SEGA bereits erstes Gameplay zu dem kommenden Action-Adventure „Sonic Frontiers“ veröffentlicht. Nun haben sie über IGN First noch einmal nachgelegt und satte sechs Minuten an Gameplay zum Kampfsystem bereitgestellt. Somit kann man bereits erkennen, wie Sonic die Feinde schwindelig rennt.

Sonic setzt starke Schläge und Tritte

Die Entwickler haben große Ambitionen für „Sonic Frontiers“ und möchte die klassische Marke in neue Sphären heben. Man strebt hohe Testwertungen an, indem man die Reihe revolutioniert und weitläufige Open-World-Zonen bietet, in denen der rasante Igel umherstreift, Geheimnisse aufdeckt und Gegner in Grund und Boden stampft.

Es werden Welten aufeinandertreffen, damit die Fans auch etwas komplett Neues erleben können. Die spielerischen Freiheiten sollen nämlich mit den klassischen Stärken der Reihe verbunden werden. Wie man in dem neuen Video bereits erkennen kann, werden auch verschiedenste Gegner auf den Starfall-Inseln auf einen warten, wobei man sich in dichten Wäldern, kargen Wüsten und an majestätischen Wasserfällen umschauen kann.

Einen konkreten Erscheinungstermin hat „Sonic Frontiers“ bisher jedoch noch nicht erhalten. Bisher hat SEGA lediglich von einer Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft gesprochen. Als Plattformen sollen die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und der PC bedient werden. Hier ist erst einmal das neueste Gameplayvideo:

