The Quarry in der Vorschau: Ein Ferienlager zum Sterben schön!

Wenn ihr an Supermassive Games und Horrorspiele denkt, schießt euch vermutlich das allseits beliebte Teenager-Horrorgame “Until Dawn” in den Kopf. Eine coole Grafik, Stereotypen und Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen. Trotz Dialogen zum Fremdschämen und so mancher Gesichtsakrobatik ist “Until Dawn” seit einigen Jahren heiß geliebt und in seiner Nische wohl ungeschlagen. Doch jetzt kommt “The Quarry”.

In den Fußstapfen von “Until Dawn”

Supermassive Games hat ihre Erfahrungen von “Until Dawn” ein paar Jahre sacken lassen und bringt nun am 10. Juni 2022 ein neues Spiel in ähnlichem Gewand auf den Markt. Auch “The Quarry” ist ein narratives Horrorabenteuer, bei dem ihr eine Gruppe von Freunden (möglichst nicht) ins Verderben steuert. Dabei übernehmt ihr die Rollen der verschiedenen Charaktere, erkundet die Umgebung und führt zahlreiche Gespräche, die über den Ablauf der Geschichte entscheiden. Wenn ihr “Until Dawn” gespielt habt, wisst ihr ziemlich genau, was euch erwartet.

In unserer Preview-Version haben wir uns ins namensgebende Hackett’s Quarry Sommercamp begeben und dort mit einigen Teenager-Aufpassern eine schaurig schöne Zeit verbracht. Die spielbaren Charaktere bekommen die Chance, einen letzten Abend gemeinsam am Lagerfeuer zu feiern – und das will natürlich ausgekostet werden! Dass ein gemütliches Bierchen am Feuer schnell zu einer absoluten Katastrophe wird, könnt ihr euch angesichts des Genres sicher denken.

Es dauert nicht lange, da überschlagen sich die Ereignisse und ihr müsst versuchen, die einzelnen Figuren am Leben zu halten. “The Dark Pictures” und “Until Dawn” lassen grüßen. Welche grausame Gefahr euch nach dem Leben trachtet, verraten wir natürlich noch nicht!

Tot oder lebendig?

Eure Handlungen entscheiden darüber, welche Figur eine Begegnung mit dem Tod überlebt und wer nicht. Dabei sind nicht nur die direkten Aktionen entscheidend: Manchmal habt ihr Stunden zuvor etwas mitgenommen oder zurückgelassen, das euch später vor dem Schlimmsten bewahrt. Neben Items, die ihr nehmen könnt – aber nicht müsst, entscheiden vor allem eure Antworten in den Dialogen darüber, was als Nächstes passiert. So könnte ein Flirt zu Beginn des Spiels später dafür sorgen, dass ihr gerettet werdet. Wer lieber schlechte Stimmung verbreiten will sollte sich aber nicht wundern, wenn er plötzlich allein dasteht.

Wenn euch ein Charakter nervt, könnt ihr ihn oder sie natürlich absichtlich sterben lassen. Prinzipiell raten wir allerdings dazu, allen ein Leben nach der Horrornacht zu gönnen. Doch das ist gar nicht so einfach! Nur eine einzige falsche Aktion und die Nacht ist sehr schnell zappenduster für die Teenager. Obwohl die Figuren so wirken, als seien sie aus einem 0-8-15 Horrorfilm entsprungen, lässt sich ihre Gesinnung mit diversen Aktionen und Reaktionen verändern. Durch diese Möglichkeiten entwickelt sich auch die Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren, was die Geschichte maßgeblich beeinflusst.

Oft entscheiden auch Quick-Time Events darüber, ob eine Situation tödlich endet oder eben nicht. Mit den Standardeinstellungen sind diese schnellen Eingaben ziemlich einfach, lassen sich aber im Schwierigkeitsgrad anpassen. Im Gegensatz zu einigen anderen Genre-Vertretern müsst ihr hier auch den linken Stick verwenden und in die geforderte Richtung bewegen. Keine bahnbrechende Neuerung, aber durchaus eine kleine Abwechslung.

Schön bis in den Tod

Wenn euch eine Figur stirbt, bleibt sie tot. Schließlich handelt es sich bei “The Quarry” nicht um ein Rollenspiel, das euch am letzten Speicherpunkt wiederbelebt. Wer tot ist, bleibt es auch. Wenn ihr bei einem weiteren Spieldurchlauf andere Antworten gebt oder die Quicktime-Events anders löst, bleibt eure Lieblingsfigur eventuell am Leben. Unser Tipp: Nichts zu tun ist häufig auch eine Option!

Wenn ihr gerade nicht um euer Leben bangt oder schräge Gespräche führt, steht die Erkundung im Zentrum des Spiels. Ihr könnt euch im jeweiligen Areal relativ frei bewegen und die gekennzeichneten Objekte betrachten. Manchmal entdeckt ihr Hinweise, die später wichtig werden oder bekommt die Chance, Geheimnisse aufzudecken. Diese stehen euch in Form von Tarotkarten zur Verfügung, die gedeutet werden können.

Optisch macht “The Quarry” einiges her: Die Charaktere sind bis in die Haarspitzen toll anzusehen, bewegen sich für das Genre überraschend geschmeidig und auch das Hackett’s Quarry selbst beherbergt Ecken, die man unbedingt anschauen möchte. Ein paar Logikfehler sind uns im Level-Design zwar aufgefallen, aber die nehmen wir mit ins virtuelle Grab.

Gesichtskirmes hoch zehn

Supermassive Games schafft es, stereotype Figuren liebenswert zu machen. Ob die zwei schüchternen Lovebirds wohl zueinander finden? Bestimmt! Und obwohl wir uns da ziemlich sicher sind, wollen wir es unbedingt sehen. Durch die vielen unterschiedlichen Charaktere, die jeweils nur ein paar Minuten gespielt werden, kommt selten Monotonie auf. Vor allem dann nicht, wenn Dialoge starten. Denn die sind dank Gesichtskirmes pure Comedy.

Schauspieler wie David Arquette und Ariel Winter machen einen ziemlich guten Job in “The Quarry” und hauchen den Charakteren ordentlich Leben ein. Viele Bewegungen wirken viel geschmeidiger als bei anderen Vertretern des Genres und geben dem narrativen Horror-Game eine gewisse Glaubwürdigkeit. Nahaufnahmen der Gesichter, die ziemlich häufig vorkommen, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Es ist ja schon fast ein Running Gag, dass solche Spiele voller Gesichtskirmes stecken. “The Quarry” schießt da aber echt den Vogel ab.

Während eine ein völlig schiefes Gesicht hat, schaut der nächste kaum vom Boden auf. Und dass sogar wie alle Figuren so lächeln als wären sie der Joker persönlich, gibt selbst gruseligen Momenten eine gewisse Situationskomik. Entweder man liebt es oder man hasst es. Bei unserer Preview-Session hat es zumindest für einige Lacher gesorgt.

Passend zur Gesichtskirmes ist uns leider ein gravierendes Problem aufgefallen: Die Synchronisation. Dass es eine deutsche Synchronisation gibt, ist fantastisch! Jedoch hoffen wir inständig, dass hier nochmal ordentlich nachgebessert wird. Abgesehen von manchmal eher unpassender Betonung sind Übersetzungen teilweise schlichtweg falsch. Manchmal ist das so gravierend, dass wir über die wahre Bedeutung gerätselt haben. So etwas darf einmalig passieren, aber nicht häufiger.

Einschätzung: sehr gut Wer 100%ige Logik oder Horror alá ”Outlast” erwartet, ist bei “The Quarry” fehl am Platz. Dennoch finden wir das Spiel bereits nach unserer Anspiel-Session fantastisch. Denn “The Quarry” macht genau das, was es soll: Seichte Teenie-Horror-Unterhaltung, in der so ziemlich jeder sterben kann. Dazu kommt Gesichtskirmes und eine sehenswerte Grafik, bei der das Erkunden Spaß macht. Wer die “The Dark Pictures” liebt und sich einen geistigen “Until Dawn” Nachfolger wünscht, wird hiermit nichts falsch machen. Besonders gefallen haben uns auch die Dialoge im Spiel. Natürlich steckt das narrative Abenteuer voller Fremdschämen-Momente, aber das gehört ja auch dazu! Trotzdem haben uns die Dialoge durchaus überzeugt, da sie häufig nachvollziehbar sind und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Obwohl sich “The Quarry” allein spielen lässt, macht gemeinsames Gruseln (und lachen) noch mehr Spaß. Also schnappt euch ein paar Freunde und versucht, die Horrornacht von in Hackett’s Quarry gemeinsam zu überleben. Das geht online und im Couch-Koop! Im „Movie Mode“ könnt ihr zudem einstellen, wie die Charaktere agieren sollen und euch dann zurücklehnen: Mit diesem Spielmodus guckt ihr dem Film einfach zu!

