Saints Row: Startet der kostenlose Charakter-Editor bereits in dieser Woche?

Aktuellen Berichten zufolge wird der "Boss Factory" genannte Charakter-Editor des "Saints Row"-Reboots bereits in dieser Woche veröffentlicht. Die offizielle Ankündigung und der Release sollen im Zuge des Summer Game Fest-Showcase am Donnerstag erfolgen.

Nach einer Verschiebung, die in erster Linie der allgemeinen Qualität und dem finalen Feinschliff zugute kommen soll, ist „Saints Row“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im August dieses Jahres vorgesehen.

Um die Vorfreude noch einmal anzufachen, könnten sich die Entwickler von Volition Inc. dazu entschlossen haben, den Charakter-Editor des „Saints Row“-Reboots bereits in dieser Woche und somit mehr als zwei Monate vor dem offiziellen Release des Spiels zu veröffentlichen. Dies berichtet der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass der besagte Charakter-Editor den Namen „Boss Factory“ trägt und in Form eines kostenlosen Downloads veröffentlicht wird.

Die offizielle Ankündigung und der Release sollen im Rahmen des Summer Game Fest-Showcase am Donnerstag, den 9. Juni 2022 erfolgen.

Auch ein Trailer steht offenbar in den Startlöchern

Mit dem „Boss Factory“ genannten Charakter-Editor wird es euch ermöglicht, euren eigenen Helden zu erstellen. Wie die Macher von Volition Inc. bereits vor ein paar Monaten bekannt gaben, werden euch in „Saints Row“ zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, mit denen ihr euren Protagonisten beziehungsweise eure Protagonistin individuell gestalten könnt. Ein Trailer, der ebenfalls in dieser Woche folgen soll, wird euch laut Henderson die verschiedenen Optionen etwas näher vorstellen.

Neben eurem Helden können zudem eure Fahrzeuge, Waffen und mehr angepasst werden. „Saints Row“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist nach der letzten Verschiebung für eine Veröffentlichung am 23. August 2022 vorgesehen.

