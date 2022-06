The Callisto Protocol: Erhält Vorbestellerboni und Season Pass – Erstes Gameplay am Donnerstag

In der vergangenen Woche hatten Krafton und die zuständigen Entwickler von Striking Distance die State of Play genutzt, um einen neuen Trailer sowie einen offiziellen Erscheinungstermin für das kommende Survival-Horrorabenteuer „The Callisto Protocol“ zu enthüllen. Ab dem 2. Dezember 2022 wird man den schaurigen Sci-fi-Titel auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erleben können.

Einige Zusatzinhalte an Bord

Nun sind einige Informationen aufgetaucht, laut denen PlayStation-Spieler möglicherweise exklusive Inhalte geboten bekommen könnten. Als Vorbesteller kann man sich nämlich das „Contraband Pack“ sichern, das neben einem „Retro Prisoner“-Charakter- sowie Waffen-Skin allen Editionen beiliegen wird. Dies ist einem Eintrag im PlayStation Store zu entnehmen. Ob diese Inhalte auch auf anderen Plattformen enthalten sein werden, ist noch nicht bekannt.

Was man jedoch dem PlayStation Store ebenfalls entnehmen kann, ist der Umstand, dass neben der Standard Edition auch eine Digital Deluxe Edition von „The Callisto Protocol“ erscheinen wird. Diese schlägt auf der PlayStation 5 mit 89,99 Euro zu Buche und enthält neben dem eigentlichen Spiel auch einen Season Pass. Somit können sich Spieler auch nach der Veröffentlichung auf weitere Inhalte einstellen. Inwiefern sie aussehen werden, wurde bisher nicht mitgeteilt.

In dem Horrorabenteuer werdet ihr in die Rolle von Jacob Lee schlüpfen, der in das Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison eingewiesen wurde. Dieses befindet sich auf dem Jupitermond Callisto und wird plötzlich von transformierenden Insassen ins Chaos gestürzt. Sie werden wahrlich zu Monstern, die Jacob an den Kragen wollen. Um dem Gefängnis zu entkommen, wird man sich sämtlichen Schrecken stellen und die verstörenden Geheimnisse unterhalb der Mondoberfläche aufdecken müssen.

Man kann gespannt sein, was „Dead Space“-Schöpfer Glen Schofield mit seinem Team für die Spieler in der Hinterhand hat. Am kommenden Donnerstag, den 9. Juni 2022 ab 20 Uhr wird „The Callisto Protocol“ auch im Rahmen des Summer Game Fests zu sehen sein. Die Entwickler wollen eine erste Gameplay-Demo präsentieren.

