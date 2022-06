Call of Duty Modern Warfare 2: Leak deutet Map-Editor für Multiplayer-Karten an

Zwar möchten Activision und Infinity Ward im Laufe des morgigen Tages den ersten Trailer zu dem kommenden First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ enthüllen, jedoch bedeutet dies nicht, dass in aller Regelmäßigkeit vermeintliche Leaks zu verschiedenen Inhalten auftauchen. So ist es auch heute einmal mehr der Fall, dass angebliche Details zu einer speziellen Funktion des Multiplayers die Runde machen.

Könnt ihr die Karten anpassen?

Laut dem meist gut informierten „Call of Duty“-Insider RalphsValve könnten nicht nur klassische Karten aus dem 2009er „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ihre Rückkehr feiern. Vielmehr sollen die Spieler auch einen Map-Editor erhalten.

So behauptet RalphsValve, dass Infinity Ward die Community Karten für den Teil schaffen lassen möchte. Allerdings sollen die Map-Editing-Tools auch für die Kartenerstellung des nächsten Treyarch-Ablegers genutzt werden können. Des Weiteren soll es sich bei dem Map-Editor um einen Offline-Modus handeln, der den Spielern alle notwendigen Werkzeuge an die Hand gibt, um bereits existierende Karten zu bearbeiten. Damit soll leichte Änderungen die Spielerfahrungen auf den bekannten Karten verändern.

Doch wie soll das im Detail aussehen? Laut dem Leak wird man die Spawnpunkte, die Ziele und die Einschränkungen selbst festlegen können. Des Weiteren soll man die Szenerie verändern können, indem man auch Truhen sowie Container neu platziert.

Allerdings sollte man die heutigen Informationen einmal mehr mit der nötigen Vorsicht genießen. Solange weder Activision noch Infinity Ward einen Maß-Editor offiziell angekündigt haben, ist dies lediglich ein Gerücht und Spekulation.

Was die Verantwortlichen bereits bestätigt haben, ist, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nach der morgigen Weltpremiere auch am kommenden Donnerstag auf dem Summer Game Fest auftauchen wird. Das Event wird um 20 Uhr unserer Zeit beginnen und eine Vielzahl an Enthüllungen mit sich bringen.

Zudem steht der Erscheinungstermin für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ bereits fest. Der Shooter wird am 28. Oktober 2022 für die Konsolen und den PC in den weltweiten Handel kmmen.

Quelle: GameSpot

