Capcom: 35-minütiger Showcase angekündigt – Termin und Uhrzeit bekannt

Normalerweise würde am kommenden Wochenende in Los Angeles die alljährliche E3 an den Start gehen. Jedoch musste der Messeveranstalter das Event in diesem Jahr gänzlich absagen, weshalb alles etwas chaotischer als gewohnt verläuft.

Während Sony Interactive Entertainment bereits in der letzten Woche eine State of Play veranstaltete, werden auch in den kommenden Tagen weitere Unternehmen ihre Pressekonferenzen live übertragen. Unter anderem werden Xbox und Bethesda Softworks am Sonntag, den 12. Juni 2022 ab 19 Uhr einen Ausblick auf die neuesten Spiele gewähren. Bereits am Donnerstag ab 20 Uhr wird wiederum Produzent und Moderator Geoff Keighley zum Summer Game Fest einladen. Auch Devolver Digital hat eine Konferenz angekündigt, während eine PC Gaming Show ebenfalls stattfinden wird.

Capcom gibt neue Details im eigenen Showcase

Nun hat auch das japanische Unternehmen Capcom, das auf Sonys bereits erwähnter State of Play mit „Resident Evil 4 Remake“, „Resident Evil Village“ für PlayStation VR2 und „Street Fighter 6“ eine große Rolle spielte, ebenfalls ein Showcase angekündigt.

Dementsprechend möchte man in der Nacht vom kommenden Montag auf den Dienstag ab Mitternacht eine 35-minütige Veranstaltung bieten. Dabei sollen Neuigkeiten und detaillierte Updates zu bereits angekündigten Capcom-Spielen präsentiert werden. Wer sich die Show live anschauen möchte, kann sie auf YouTube in Englisch und Japanisch, auf Twitch und auf TikTok verfolgen.

Das genaue Lineup möchte Capcom kurz vor der Präsentation nennen. Voraussichtlich wird die „Monster Hunter Rise“-Erweiterung „Sunbreak“ ein weiteres Mal Thema werden. Möglicherweise nennt man auch konkrete Details zu „Resident Evil 4 Remake“ und „Street Fighter 6“, wobei auch endlich mal Details zu den Story-Erweiterungen von „Resident Evil Village“ folgen könnten.

Wie immer werden wir euch auf den aktuellen Stand bringen, sobald Capcom entsprechende Details mitgeteilt hat, damit ihr auch keine wichtige Nachricht der kommenden Tage verpasst.

