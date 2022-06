Dragon’s Dogma 2: Director Itsuno facht Gerüchte um eine baldige Enthüllung an

Wie Capcom heute bekannt gab, wird das Unternehmen mit dem ersten "Capcom Showcase" der Firmengeschichte ein eigenes Digital-Event veranstalten. Via Twitter fachte Capcoms Game-Director Hideaki Itsuno im Vorfeld die Gerüchte um die mögliche Ankündigung von "Dragon's Dogma 2" an.

Mit dem „Capcom Showcase“ kündigte der japanische Publisher heute ein digitales Event an, das in der kommenden Woche stattfinden und es auf eine Laufzeit von rund 35 Minuten bringen wird.

Auch wenn der Fokus laut Capcom auf der Präsentation von bereits angekündigten Projekten liegen wird, können wir laut den Verantwortlichen des Unternehmens zudem mit „ein oder zwei Neuankündigungen rechnen“. Kurz nach der offiziellen Ankündigung des „Capcom Showcase“ fachte Capcoms Hideaki Itsuno die Gerüchte um eine mögliche Enthüllung von „Dragon’s Dogma 2“ noch einmal an, indem er die Ankündigung des digitalen Events retweetete.

In der Vergangenheit fungierte Itsuno unter anderem als Game-Director hinter dem originalen „Dragon’s Dogma“ aus dem Jahr 2012.

Gerüchte um den Nachfolger halten sich seit langer Zeit

Auch wenn sich Capcom zu einem potenziellen Sequel zu „Dragon’s Dogma“ bisher nicht äußern wollte, geisterte der Nachfolger in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche. Zunächst tauchte „Dragon’s Dogma 2“ in den Unterlagen auf, die Hacker bei einem Angriff auf Capcom im November 2020 erbeuteten. Anschließend war der Nachfolger im großen GeForce Now-Leak aus dem September des vergangenen Jahres zu finden, der sich in den letzten Monaten zu großen Teilen bewahrheitete.

Ende des vergangenen Monats stellte Capcom zudem eine Website bereit, mit der der mittlerweile zehnte Geburtstag des originalen „Dragon’s Dogma“ aus dem Jahr 2012 gefeiert wird. Für zusätzliche Hoffnung sorgte Capcom vor ein paar Tagen, als das japanische Unternehmen darauf hinwies, dass man der Rückkehr älterer Marken definitiv offen gegenübersteht, sofern die entsprechende Nachfrage seitens der Community vorhanden ist.

Ob sich „Dragon’s Dogma 2“ in der Tat in Entwicklung befindet, erfahren wir möglicherweise im Rahmen des „Capcom Showcase“, der in der Nacht vom kommenden Montag auf den Dienstag ab Mitternacht stattfindet. Das Line-Up der Spiele, die präsentiert werden, möchte Capcom in den nächsten Tagen vorstellen.

皆さまぜひご覧ください。お楽しみに!

