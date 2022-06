Modern Warfare 2: Kampagnen-Trailer, Editions und Warzone 2 in diesem Jahr

Activision hat zu "Call of Duty: Modern Warfare 2" einen längeren Trailer veröffentlicht. Ebenfalls gab das Unternehmen bekannt, dass "Warzone 2.0" in diesem Jahr gestartet wird.

Wie im Vorfeld angekündigt hat Infinity Ward in den Abendstunden einen etwas längeren Blick auf „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gewährt. Die Enthüllung bestand aus einem Trailer zur Einzelspieler-Kampagne, der neben der üblichen Mischung aus In-Engine-Zwischensequenzen auch ein paar Gameplay-Eindrücke offenbart. Anschauen könnt ihr euch den fast zwei Minuten langen Clip unterhalb dieser Zeilen.

Nach dem Start des Videos zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint eine moderne Version der klassischen Task Force 141, ohne dass größere Einzelheiten zu den Missionen erkennbar sind. Fest steht jedoch: Im Spiel folgt ihr den Kämpfern durch verschiedene Regionen der Welt, um eine Bedrohung für die globale Sicherheit zu stoppen. Auch Europa ist dabei, wie die Szenen verdeutlichen.

Zur Handlung heißt es: Eine neu ausgerichtete Bedrohung versucht, innerhalb der Grenzen der USA Chaos zu stiften. Und die Task Force 141 muss sich gegen alle Widerstände zusammenschließen. Dabei kämpfen die Spieler an der Seite bekannter Charaktere, darunter Captain Price, Ghost, Soap, Gaz und Laswell, und treffen auf eine Reihe neuer Verbündeter wie die mexikanischen Special Forces.

Laut Activision bieten „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ neue Fortschritte in der KI, die sich auf jedes Spielerlebnis auswirken sollen, einschließlich der Positionierung von Squadmates und Feindmustern bis hin zu NPCs und der Bewegung von Zivilisten, die sich dynamisch verhalten sollen.

Die offene Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird auf allen Plattformen kostenlos angeboten, wobei Spieler, die das Spiel vorbestellen, einen frühen Zugang zur Beta erhalten, die zuerst auf PlayStation stattfinden wird.

Warzone 2.0 wird in diesem Jahr veröffentlicht

Ebenfalls gab Activision bekannt, dass „Warzone 2.0“ nicht bis in das kommende Jahr auf sich warten lässt. Entsprechende Spekulationen machten im Vorfeld die Runde. Vielmehr erscheint der Free-to-Play-Ableger in diesem Jahr. Activision verspricht eine Weiterentwicklung des Battle Royale-Shooters mit einem neuen Spielbereich.

Unterstützt werden die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S, die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One sowie der PC. Nach dem Launch von „Warzone 2.0“ erwartet die Spieler wie gewohnt ein umfangreicher Kalender mit kostenlosen Inhalten, die das Gameplay „mit neuen Karten, Modi, saisonalen Events, Community-Feiern“ und mehr erweitern sollen.

Editions vorgestellt

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, wobei Käufer die Wahl zwischen drei Editions haben:

Inhalt der Standard Edition

Modern Warfare 2

Früher Zugang zur offenen Beta

Weitere Inhalte werden noch bekannt gegeben

Inhalt des Cross-Gen-Pakets

Generationenübergreifende Version von Modern Warfare 2

Frühzeitiger Zugang zur offenen Beta

Weitere Inhalte werden noch bekannt gegeben

Inhalt der Vault Edition

Frühzeitiger Zugang zur offenen Beta

Battle Pass (1 Saison) + 50 Tier Skips

Red Team Operator Pack – Ghost, Soap, Price, Farah Operatoren

FJX Cinder Weapon Vault

10 Stunden 2XP, + 10 Stunden 2WXP

Ghost Legacy Pack – 12 Operator Skins & 10 Waffen Blaupausen

Gameplay-Szenen folgen morgen

Morgen, während der zweistündigen Live-Show des Summer Game Fest, kommt es zu einer weiteren Präsentation von „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Auch diese wird sich auf die Kampagne konzentrieren. Allerdings kann ein Blick auf zusammenhängendes Gameplay-Material geworfen werden.

Nachfolgend könnt ihr euch den heutigen Enthüllungstrailer anschauen:

