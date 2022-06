PS Plus Juni 2022: Holt euch die neuen Spiele für PS4 und PS5

PS Plus Juni 2022:

Aus dem PlayStation Store können mittlerweile die PS Plus-Spiele für Juni 2022 geladen werden. Einmal mehr sind drei Games dabei, darunter das 2018er "God of War".

Die PS Plus-Spiele für Juni 2022 stehen zum Download bereit. Sie können von Mitgliedern wie gewohnt ohne Zusatzkosten auf die Konsole geladen werden. Mit dabei sind im neuen Monat zwei PS4-Spiele, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 genutzt werden können, sowie ein Titel sowohl für PS4 als auch PS5.

Neu sind demnach „God of War“ für PS4, „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ für PS4 sowie „Nickelodeon All-Star Brawl“ für PS4 und PS5. Nachfolgend die Übersicht mit den gewohnten Details:

PS Plus im Juni 2022

God of War (PS4)

Veröffentlicht im April 2018

Metascore: 94

User-Score: 9.1

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Veröffentlicht im August 2018

Metascore: 61

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

Veröffentlicht im Oktober 2021

Metascore: 65

User-Score: 5.7

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Die PS Plus-Spiele für Juni 2022 können uneingeschränkt genutzt werden. Für den Start ist allerdings stets eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten. Diese schlägt mit rund 60 Euro zu Buche.

Ab dem 22. Juni 2022 ergeben sich zwei weitere Optionen: So wird Sony an diesem Tag in Europa das dreistufige PS Plus-Modell einführen, das sich aus den Stufen Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Die Preise reichen von rund 60 bis 120 Euro.

Abonnenten der Essential-Stufe genießen weiterhin die Vorteile, die PlayStation Plus-Abonnenten bisher hatten. Dazu gehören die Spiele der Instant Games Collection, der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen, der Cloud-Speicher, Rabatte und mehr.

Extra-Abonnenten erhalten zusätzlich einen Zugriff auf eine große Bibliothek mit hunderten Ps4- und PS5-Spielen. Kunden, die sich für Premium entscheiden, können sich ergänzend mit allerlei Klassikern, Testversionen und dem Streaming (zuvor PS Now) beschäftigen. Einzelheiten zu den drei Stufen findet ihr in dieser Meldung.

PS Plus im Juli 2022

Sollte Sony nach der Umstellung bei der gewohnten Planung bleiben, dann lassen sich die PS Plus-Termine für Juli vorhersagen. Die „Gratis-Spiele“ werden immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Demnach sollte die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Juli 2022 am 29. Juni 2022 erfolgen. Downloads sind dann ab dem 5. Juli 2022 möglich.

Hinzukommt künftig ein weiterer Drop. So sollen die Extra- und Premium-Stufen regelmäßig neue Spiele erhalten, die in der Mitte eines Monats freigeschaltet werden. Das heißt, Abonnenten können sich in Zukunft auf zwei Ankündigungen pro Monat einstellen.

