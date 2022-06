Resident Evil 2,3 & 7: Release der PS5-Versionen steht wohl unmittelbar bevor

Allem Anschein nach steht der PlayStation 5-Release von "Resident Evil 2", "Resident Evil 3" und "Resident Evil 7" unmittelbar bevor. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass die entsprechenden Produkteinträge den Weg in die Datenbanken des PlayStation Networks fanden. In zwei Fällen sogar mit der konkreten Download-Größen.

Wie Capcom Anfang März bekannt gab, werden die Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil 2“, „Resident Evil 3“ und „Resident Evil 7“ in Form von technisch aufpolierten Portierungen den Weg auf die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S finden.

Zwar nannte Capcom bereits diverse technische Details und bestätigte unter anderem, dass ihr die Möglichkeit erhalten werdet, eure Spielstände von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 beziehungsweise von der Xbox One auf die Xbox Series X/S zu übertragen, wann „Resident Evil 2“, „Resident Evil 3“ und „Resident Evil 7“ im Endeffekt für die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlicht werden sollen, ließ das japanische Unternehmen bisher allerdings offen.

Aktuellen Berichten zufolge könnte der Release der PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Portierungen aber bereits in Kürze erfolgen. So fand „PlayStation Size“ heraus, dass die entsprechenden Produkteinträge und Daten kürzlich den Weg in die Datenbanken des PlayStation Networks gefunden haben.

So groß fallen Resident Evil 2 und Resident Evil 3 auf der PS5 aus

Wie sich den von „PlayStation Size“ entdeckten Daten entnehmen lässt, bringt es die PlayStation 5-Version von „Resident Evil 2“ auf eine Download-Größe von 21,834 Gigabyte, während für die PS5-Umsetzung von „Resident Evil 3“ 20,48 Gigabyte an freiem Speicher reserviert werden müssen. In beiden Fällen kämen mögliche Day-One-Updates allerdings noch hinzu. Wie groß die PS5-Fassung von „Resident Evil 7“ ausfallen wird, ist aktuell noch unklar.

Spekuliert wird, dass die Verantwortlichen von Capcom im Zuge des hauseigenen „Capcom Showcase“, der in der Nacht von Montag auf Dienstag nächster Woche stattfindet, Nägel mit Köpfen machen und die Umsetzungen für die aktuelle Konsolen-Generation präsentieren beziehungsweise umgehend veröffentlichen könnten.

Der besagte „Capcom Showcase“ wird es auf eine Länge von knapp 35 Minuten bringen und sich laut Capcom auf bereits angekündigte Spiele konzentrieren. Darüber hinaus ist offenbar mit „ein bis zwei Neuankündigungen“ zu rechnen.

