Call of Duty Modern Warfare 2: Gameplay-Premiere zeigt „Dark Water“-Level aus der Kampagne

Wenige Monate vor der Veröffentlichung von "Call of Duty: Modern Warfare 2" kann erstmals ein Blick auf zusammenhängendes Gameplay-Material geworfen werden. In den Fokus rückt die "Dark Water"-Mission aus der Kampagne.

Nachdem in dieser Woche ein Trailer zur „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in Augenschein genommen werden konnte, folgte kurz nach dem Start der Summer Game Fest-Show ein umfangreicheres Video mit Gameplay-Szenen. Vorgestellt wird darin eine Episode aus der Kampagne, in der die Spieler auf einer Mission auf dem Meer unterwegs sind und zunächst auf einer Plattform allerlei Gegner ausschalten.

„Die Task Force 141 hat Informationen gefunden, die darauf hindeuten, dass Raketen an Bord versteckt sind, und hat ein Team aus Soap, Ghost und dem mexikanischen Oberst der Spezialeinheiten Alejandro Vargas zusammen mit der Shadow Company auf ein Schiff voller gut bewaffneter AQ-Feinde geschickt, um die Steuerung für eine Rakete zu finden, die für die USA bestimmt ist“, heißt es zum Video.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ kann sei dieser Woche vorbestellt werden, wobei Käufer die Wahl zwischen mehreren Editions haben, darunter das Cross-Gen-Bundle für PS4 und PS5 sowie die Vault Edition. Einzelheiten zu den genannten Versionen des Shooters findet ihr in dieser Meldung. Vorbesteller erhalten einen früheren Zugriff auf die Beta, die auf den PlayStation-Konsolen zuerst starten wird.

In „Call of Duty: Modern Warfare 2“ schließen sich bekannte Charaktere und Neuzugänge in der Task Force 141 zusammen. Zu diesen Operatoren gehören Captain John Price, Simon „Ghost“ Riley, John „Soap“ MacTavish oder Kyle „Gaz“ Garrick. Einen Vorgeschmack liefert das unten eingebettete Gameplay-Video.

Selbst Hand anlegen können Shooter-Fans schon bald: Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend das Gameplay-Material vom Summer Game Fest.

