Call Of Duty Warzone 2.0: Inhalte & Fortschritte übertragbar? Activision klärt auf

In diesem Jahr geht der beliebte Battle-Royal-Shooter mit "Call Of Duty: Warzone 2.0" in die nächste Runde. Doch wird es möglich sein, Inhalte und errungene Fortschritte aus dem ersten Teil zu übertragen? Activision klärt auf.

In diesem Jahr dürfen sich Fans der beliebten Shooter-Reihe nicht nur über „Call of Duty: Modern Warfare 2“ freuen, das sich bei Infinity Ward in Entwicklung befindet und Ende Oktober für die Konsolen und den PC erscheint.

Darüber hinaus wird derzeit an „Call Of Duty: Warzone 2.0“ gearbeitet, das ebenfalls für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist. Im Rahmen eines aktuellen Blog-Eintrags gingen die Verantwortlichen von Activision etwas näher auf den kommenden Battle-Royal-Shooter ein und wiesen zum einen darauf hin, dass uns hier ein neuer Titel ins Haus steht, mit dem das Universum von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erweitert werden soll.

Versprochen werden diverse Verbesserungen und spielerische Neuerungen, auf die die Verantwortlichen hinter dem Projekt zu gegebener Zeit eingehen möchten.

Inhalte und Fortschritte können nicht übernommen werden

„Call Of Duty: Warzone“-Spieler, die sich die Frage gestellt haben sollten, ob es ihnen ermöglicht wird, die Inhalte und Fortschritte aus dem ersten Teil zu übernehmen, können diese Hoffnungen nun begraben. Wie Activision im Rahmen des besagten Blog-Eintrags bekannt gab, haben wir es bei „Call Of Duty: Warzone 2.0“ nämlich mit einem komplett neuen Titel zu tun. Ein Transfer von Inhalten und Fortschritten aus dem Vorgänger wird daher nicht möglich sein.

„Das neue, kostenlos spielbare Battle Royale Warzone verfügt auch über dieselbe Technologie, die Modern Warfare 2 antreibt, sodass beide Titel die Call of Duty-Engine nutzen, die erstmals mit Modern Warfare (2019) debütierte, und die nahtlosesten und fortschrittlichsten Call of Duty-Erlebnisse aller Zeiten bieten“, so Activision weiter.

Der Start von „Call of Duty: Warzone 2.0“ im Laufe des Jahres bedeutet übrigens nicht, dass der Vorgänger umgehend begraben wird. Stattdessen möchte Activision das erste „Call of Duty: Warzone“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützen. Wie lange der Support aufrecht erhalten wird, wurde jedoch nicht verraten.

