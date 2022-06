Goat Simulator 3: Mit Trailer für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Die Coffee Stain Studios nutzten das Summer Game Fest zur Ankündigung von „Goat Simulator 3“. Erscheinen wird der Titel zu einem späteren Zeitpunkt für den PC (via Epic Games) sowie die neuen Xbox- und PlayStation-Konsolen.

Die Entwickler versprechen mit der Rückkehr von Ziege „Pilgor“ eine „total realistische Sandbox“. Begleitet wird der Vierbeiner von einem lokalen und einem Online-Koop, in denen Spieler als Team die gesamte Sandbox weitgehend zerstören können. Kenner des bisherigen „Goat Simulator“ werden sich demnach recht schnell heimisch fühlen.

Minigames und eine neue Welt

Ebenfalls können gemeinsam kleine Minigames in Angriff genommen werden, diesmal in einer komplett neuen Welt, die vermutlich mit der Zeit ausgebaut wird, wie es im ersten Versuch der Fall war.

„Versammelt eure Herde und wagt euch in den Goat Simulator 3, ein völlig neues, realistisches Sandkastenbauernhof-Erlebnis. Ladet bis zu drei Freunde zum lokalen oder Online-Koop ein, richtet im Team ein Gemetzel an oder wetteifert in Minispielen und seid dann nicht mehr befreundet“, so die Macher zum neuen Spiel.

Preisangaben wurden zunächst nicht gemacht. Auch einen präzisen Veröffentlichungstermin bekam der „Goat Simulator 3“ noch nicht verpasst. Fest steht aber: Der Launch erfolgt im Herbst dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Nachfolgend der erste Trailer zum neusten Ziegenabenteuer, der zunächst den Eindruck erweckte, dass „Dead Island 2“ aus der Versenkung zurückkehrt.

