Horizon Zero Dawn: Erste mögliche Details zur Serie bekannt

Vor wenigen Wochen erst hatte Sony verraten, an weiteren Serien zu einigen seiner beliebten Spiele-Franchises arbeiten zu wollen. Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures Entertainment, kündigte dabei Projekte zu „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ an.

Bekannt ist derzeit schon, dass „God of War“ bei Amazon zu sehen sein wird, während die Serie zu „Horizon“ an Netflix gehen soll. Der Journalist und Insider Jeff Grubb will nun mehr über das „Horizon“-Projekt wissen.

Serie könnte „Horizon 2047“ heißen

In der aktuellen Ausgabe seines Videoformats „GrubbSnax“ sprach Jeff Grubb von den Kollegen von Giant Bomb unter anderem über die kommende Serie. Die Show wird derzeit als „Horizon 2047“ verkauft beziehungsweise vorgestellt. Die Serie soll zwei Zeitlinien verarbeiten, die eine soll die Geschehnisse während des Spiels zeigen, die andere soll sich mit der Blütezeit der Menschheit kurz vor dem Untergang befassen.

Laut Grubb soll die Serie kein Reboot, Remake oder gar eine Neuerzählung der Storyline des Games sein. Stattdessen soll die Show parallel zum Spiel existieren und andere Elemente, die in „Horizon Zero Dawn“ passiert sind, behandeln. Ob die Serie überhaupt etwas mit der Protagonistin der Spiele, Aloy, zu tun haben wird, wurde nicht angesprochen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Neben den Serien zu „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ arbeitet Sony derzeit auch an einer Show zu „The Last of Us“. Diese befindet sich derzeit noch in Produktion, sollte laut einem der Regisseure aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. So hatte Kantemir Balagov in einem Interview kürzlich davon gesprochen, dass die Serie zu „The Last of Us“ bereits „Anfang nächsten Jahres“ erscheinen könnte. Balagov hat die Pilotepisode von „The Last of Us“ inszeniert und arbeitet mit vier weiteren Regisseuren an der Show.

Quelle: ComicBook, ScreenRant

Weitere Meldungen zu Horizon: Zero Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren