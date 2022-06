Marvel’s Midnight Suns: Trailer bestätigt Venom, Spider-Man und den Releasetermin

Zu den Titeln, die bereits im Vorfeld des heutigen Games-Showcase zum „Summer Game Fest 2022“ bestätigt wurden, gehörte der von Firaxis entwickelte Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“.

Präsentiert wurde uns ein neuer Trailer, mit dem uns die Entwickler die Wartezeit bis zum Release im Herbst ein wenig versüßen möchten. Der besagte Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und bestätigt mit Venom, Spider-Man oder Hulk gleich verschiedene bekannte Helden, die sich eurem Kampf gegen die Mächte der Finsternis anschließen werden.

Gleichzeitig ist mit der Dämonenmutter Lilith euer ärgster Widersacher zu sehen, der euch in „Marvel’s Midnight Suns“ das Leben schwer machen und den Fortbestand der menschlichen Zivilisation bedrohen wird.

Der Releasetermin steht

Die nächste Ankündigung dürfte nur die wenigsten, die unsere Berichterstattung zu „Marvel’s Midnight Suns“ verfolgen, überraschen: Die offizielle Enthüllung des finalen Releasetermins. Nachdem der 7. Oktober 2022 in den vergangenen Tagen bereits in Form eines Leaks seine Runden durch das Internet drehte, wurde der Termin heute auch offiziell bestätigt.

„Marvel’s Midnight Suns“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und versetzt euch in die Rolle eines selbst erstellten Helden, mit dem ihr den Kampf gegen Lilith und ihre Schergen aufnehmt. Im Laufe eures Abenteuers schließen sich euch verschiedene bekannte Helden aus dem Marvel-Universum an.

Weitere Details und Eindrücke zu „Marvel’s Midnight Suns“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem frisch veröffentlichten Trailer.

