Microsoft: Communities sollen durch Übernahmen nicht zerstückelt werden

Microsoft strebt weiterhin der Übernahme von Activision Blizzard entgegen, die einer Genehmigung der zuständigen Behörden bedarf. In den USA schauen die Wettbewerbshüter der Federal Trade Commission (FTC) seit einiger Zeit intensiver auf derartige Deals, um beispielsweise Nachteile für die Konsumenten zu verhindern. Vor allem langjährige Franchises wie „Call of Duty“ scheinen das Zünglein an der Waage zu sein.

Um den Befürchtungen proaktiv entgegenzutreten, versicherte Microsoft vor einigen Monaten, dass die nächsten „Call of Duty“-Spiele bei einer erfolgten Übernahme des Publishers auch auf den PlayStation-Plattformen veröffentlicht werden.

Spielergemeinschaften sollen nicht zerstört werden

In ein ähnliches Horn blies heute noch einmal Matt Booty, der Head of Xbox Game Studios. Er betonte, dass bestehende Communities bei einer Übernahme nicht zerstört werden sollen.

„Wenn wir ein Spiel erwerben, das eine große Community auf mehreren Plattformen hat, dann wollen wir auf keinen Fall etwas wegnehmen. Wenn überhaupt, dann sehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Community aufzubauen und zu pflegen, und nicht, sie zu zerstückeln und zu versuchen, ihr etwas wegzunehmen“, so Booty.

Der Teufel liegt allerdings im Detail. Booty spricht explizit von Spielen mit einer großen Community, nicht von Serien oder Franchises. Als Beispiel kann „Minecraft“ genannt werden, das schon vor der Übernahme durch Microsoft eine riesige Community hatte. Auch Jahre nach dem Milliarden-Dollar-Deal ist das Spiel auf Plattformen jenseits der Xbox verfügbar.

Anders sieht es beim kommenden „The Elder Scrolls 6“ aus. Nachdem die Reihe auch auf den PlayStation-Konsolen groß wurde und dort eine Community aufbauen konnte, wird der neuste Teil dem Vernehmen nach einen großen Bogen um die PS5 und Co machen.

Das heißt, Booty könnte sich tatsächlich nur auf einzelne Spiele und nicht auf Serien beziehen, was die Möglichkeit offenlässt, „Call of Duty“ und andere Serien früher oder später von den PlayStation-Konsolen wegzuziehen, was jedoch die Einnahmen schmälern würde.

Microsoft plant, die Übernahme von Activision Blizzard bis zum Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens, das am 30. Juni 2023 endet, abzuschließen. Zunächst muss es allerdings zum Abschluss der behördlichen Prüfung kommen. Die stimmberechtigten Anleger gaben bereits grünes Licht.

