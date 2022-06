Outriders Worldslayer: Endgame im Fokus – Neuer Broadcast angekündigt

Mit „Worldslayer“ wurde vor ein paar Monaten eine umfangreiche Erweiterung zum Rollenspiel-Shooter „Outriders“ angekündigt, die diverse Neuerungen und frische Inhalte mit sich bringen wird.

Wie Square Enix und die verantwortlichen Entwickler von People Can Fly bekannt gaben, findet am morgigen Freitag Abend ein weiterer Broadcast zu „Outriders“ statt. In diesem wird People Can Fly auf das Endgame und den Content eingehen, der euch nach dem Abschluss des Hauptabenteuers erwartet.

Der besagte Broadcast findet um 20:45 Uhr unserer Zeit statt und kann unter anderem auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Square Enix live mitverfolgt werden.

Wie viel Spielzeit steckt in der Erweiterung?

Bereits im April stellten sich die Entwickler von People Can Fly der Frage nach der Spielzeit von „Worldslayer“ und wiesen darauf hin, dass die Hauptgeschichte je nach Vorgehensweise in vier bis zehn Stunden abgeschlossen werden kann. Hinzukommen natürlich die Inhalte des Endgames, die euch nach dem Abschluss der Kampagne weiter bei Laune halten sollen.

„Im Durchschnitt rechnen wir mit vier bis zehn Stunden für die Geschichte. Dann sind da jedoch noch viele weitere Stunden, die ihr im Endgame verbringen könnt. Das Endgame hat auch einige Elemente zur Hintergrundgeschichte, falls ihr die komplette Geschichte und alles wissen möchtet“, so die Entwickler zum Umfang des Add-ons.

„Outriders: Worldslayer“ erscheint am 30. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

The Outriders Worldslayer Broadcast: Endgame Revealed

June 10 (this Friday!)

11:45 PDT 19:45 BST 20:45 CEST

Watch either on the Square Enix or the IGN Channels!https://t.co/bZl8rct6vE pic.twitter.com/mvl5EQrScS — Outriders (@Outriders) June 8, 2022

