Saints Row Boss Factory: Charakter-Editor kostenlos für PS4 und PS5 veröffentlicht

Der Publisher Deep Silver und der Entwickler Volition haben „Saints Row: Boss Factory“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Charakter-Creator für das kommende „Saints Row“.

Laut Hersteller fangen die Spieler im Editor bei Null an und haben einen Zugriff auf zahlreiche Optionen, darunter Anpassungen der Zähne, Sonnenbräune und Tattoos, Muskeln, Münder und Make-up bis hin zu allen Haut- und Haarfarben sowie Adern, Stimmen und einer Vielzahl von Emotes.

„Wähle stilvolle Kleidung in unzähligen Farben, bestimme Aussehen und Glanz deiner Haare und entscheide über Körperform, Narben oder Prothesen für beliebige Gliedmaßen. Verpasse deinem Boss ein Outfit deiner Wahl und passe die Farben an, um deinen ganz eigenen Stil zu kreieren“, so die Entwickler zum Editor.

Ebenfalls können Charakterkünstler auf eine asymmetrische Gesichtsanpassung setzen, sodass sich die linke Gesichtshälfte von der rechten unterscheidet. Sind Spieler mit ihrem Werk zufrieden, dürfen sie es in der Cloud speichern und im kommenden „Saints Row“ mit einem individuellen Boss starten.

„Und das ist noch nicht alles: In Saints Row werden auch Fahrzeuge, Waffen und vieles andere anpassbar sein“, so Deep Silver und Volition ergänzend.

Erscheinen wird „Saints Row“ nach einer Verschiebung am 23. August 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zum Charakter-Editor anschauen.

