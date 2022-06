Silent Hill: Könnte ein neuer Film schon 2023 erscheinen?

Seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche bezüglich gleich mehrerer neuer „Silent Hill“-Games. Während diesbezüglich nach wie vor keine Klarheit herrscht, scheint es hinsichtlich eines weiteren Films basierend auf der legendären Survival-Horror-Reihe etwas besser auszusehen. Der Regisseur des ersten Kinofilms verriet kürzlich in einem Interview, er habe ein Drehbuch für einen neuen Film des Franchise, der 2023 starten solle, geschrieben.

Ein Silent Hill-Film für das heutige Publikum

Bei besagtem Filmemacher handelt es sich um Christophe Gans, der 2006 mit „Silent Hill – Willkommen in der Hölle“ für viele Gaming-Fans eine der bis heute besten Videospiel-Adaptionen überhaupt inszenierte. Die Kollegen der französischen Website Jeux Video hatten jüngst die Gelegenheit, mit Gans zu sprechen und über seine kommenden Projekte zu befragen. Wie er verriet, habe er die Zeit zuhause während der Pandemie genutzt, um zwei neue Drehbücher zu schreiben, auch „das Drehbuch für einen neuen Silent Hill-Film, der völlig unabhängig von den beiden vorherigen Filmen ist und die Entwicklung von Silent Hill respektiert.“

Es handle sich somit um keine Fortsetzung, sondern vielmehr eine Modernisierung der Reihe, denn der kommende „Silent Hill“-Streifen richte sich an ein modernes Publikum. „Es ist ein Silent Hill für ein heutiges Publikum und gleichzeitig ein sehr respektvoller Umgang mit der Saga“, erklärt Gans. Weiterhin führt der Filmemacher aus, dass es „ein Silent Hill des Jahres 2023 ist, da der Film im nächsten Jahr, also 2023, erscheinen soll, und nicht ein Silent Hill, wie ich es mir 2006 vorgestellt habe.“

Dennoch sollen sich Fans wohl keine Sorgen machen müssen, dass die Essenz der Videospiel-Vorlage für den nächsten Film der Reihe womöglich verfremdet werden würde. Abschließend erklärt Gans: „Ich bin mir bewusst, dass Silent Hill eine großartige Videospielserie und ein Kunstwerk im edlen Sinne des Wortes ist.“

Ob der neue Film basierend auf Konamis Survival-Horror-Franchise tatsächlich 2023 erscheinen wird, oder ob der Regisseur das Drehbuch lediglich mit einer Veröffentlichung in besagtem Jahr im Sinn geschrieben hat, geht aus dem Interview derweil nicht zweifelsfrei hervor.

„Silent Hill – Willkommen in der Hölle“ hatte ein Budget von 50 Millionen US-Dollar und spielte an den internationalen Kinokassen insgesamt rund 94,7 Millionen US-Dollar ein (via The Numbers). Im Jahr 2012 folgte mit „Silent Hill: Revelation 3D“ eine Fortsetzung, die bei einem Budget von 20 Millionen US-Dollar auf ein weltweites Einspielergebnis von knapp 56 Millionen US-Dollar kommt (via The Numbers).

Offiziell wurde bisher kein neuer „Silent Hill“-Film angekündigt.

Wünscht ihr euch einen neuen „Silent Hill“-Film?

