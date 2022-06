Soul Hackers 2: Englischer Voice Cast im neuen Trailer vorgestellt

Atlus hat das Summer Game Fest genutzt, um einen ersten englischsprachigen Blick auf das kommenden Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ zu gewähren. Somit bekommen wir schon einmal den englischen Voice Cast zu hören.

Erkundet den Schmetterlingseffekt

In „Soul Hackers 2“ werden die Spieler ein weiteres Mal die Welt vor dem Untergang bewahren müssen. Hinter den Neonlichtern und dem technischen Fortschritt, der die Menschen das einfachere Leben verkauft, braut sich ein Krieg zwischen den Yatagarasu und der Phantom Society zusammen. Währenddessen hat sich im Geheimen ein digitales Schwarmdenken namens „Aion“ entwickelt, das die Menschheit aus der Ferne beobachtet. Da es einen bevorstehendes Desaster erwartet, erschafft es die zwei Agenten Ringo und Figue.

Gemeinsam werden sie einen Schmetterlingseffekt untersuchen, der zum Ende der Welt führen soll. Auf ihrer Reise treffen sie auch andere Agenten der verschiedenen Fraktionen, die bereits allesamt verstorben sind. Allerdings können Ringo und Figue diejenigen wieder ins Leben zurückbringen. Jedoch besteht dabei eine Menge Konfliktpotential.

„Soul Hackers 2“ wird bereits am 26. August 2022 für die PlayStation 5, PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen. Weitere Nachrichten kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

