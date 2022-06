The Last of Us: Remake für PS5 und PC bestätigt – Termin und Trailer

The Last of Us:

Mit einem Trailer bestätigen Sony und Naughty Dog, dass sich "The Last of Us" für PS5 und PC in Arbeit befindet. Auch der Termin des Remakes steht fest - zumindest für die neue Sony-Konsole.

Nach reichlich Gerüchten sorgte Sony kurz vor dem Start des Summer Game Fests mit einem Trailer-Leak für die Bestätigung des Remakes von „The Last of Us“. Wie bereits gemunkelt wurde, erscheint der Titel für PS5 und PC.

Der Termin der PS5-Fassung steht bereits fest. Auf dieser Plattform geht es am 2. September 2022 zum Vollpreis von 69,99 Dollar los. Auch eine 99,99 Dollar teure “Firefly Edition” wird angeboten. Wann die PC-Version nachgereicht werden soll, ist nicht bekannt.

Komplette Überarbeitung des Originalspiels

Zur Ankündigung des Remakes schreibt Sony: „Erlebe die emotionale Geschichte und die unvergesslichen Charaktere Joel und Ellie in The Last of Us, dem Gewinner von über 200 Auszeichnungen für das Spiel des Jahres, das jetzt für PlayStation 5 neu aufgelegt wurde.“

Spieler können eine „komplette Überarbeitung des Originalspiels“ erwarten, das originalgetreu wiedergegeben werden soll, jedoch mit einem modernisierten Gameplay, verbesserter Steuerung und erweiterten Zugänglichkeitsmöglichkeiten. Ebenfalls werden verbesserte Effekte und überarbeitete Erkundungs- und Kampfmöglichkeiten versprochen.

„The Last of Us“ umfasst auf der PS5 und dem PC die komplette „The Last of Us“-Einzelspielergeschichte und das Prequel-Kapitel „Left Behind“.

Bloomberg berichtete schon im vergangenen April, dass ein Remake des PS3-Spiels „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 für die PS5 in Arbeit ist. Ursprünglich soll die Visual Arts Service Group von PlayStation verantwortlich gewesen sein, bevor das Studio eine unterstützende Rolle bei der Entwicklung einnahm. Nach der Fertigstellung von „The Last of Us Part 2“, das im Juni 2020 veröffentlicht wurde, übernahm Naughty Dog dem Bericht zufolge die Verantwortung.

Später behauptete der Brancheninsider Tom Henderson, dass das Remake von „The Last of Us“ fast fertig sei und in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 für die PS5 erscheinen könnte, was sich mit der heutigen Enthüllung des Trailers bestätigt.

Das 2013 veröffentlichte „The Last of Us“ kam damals auf der PS3 auf einen Metascore von 95. 2014 folgte für die PS4 eine Remastered-Version mit einem identischen Score. Bis Mitte 2020 mussten die Spieler auf das Sequel warten, das einen Metascore von 93 erreichte.

