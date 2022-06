TMNT Shredder’s Revenge: Weitere Stores bestätigen den Releasetermin

In diesen Tagen verdichten sich die Hinweise, dass das Beat' em Up "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" in der Tat in der kommenden Woche erscheint. So tauchte der vermeintliche Releasetermin in Südkorea mittlerweile auch im PlayStation Store und in Nintendos eShop auf.

Während sich Dotemu und die Entwickler von Tribute Games hinsichtlich des konkreten Releasetermins von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ weiter vornehm zurückhalten, scheinen sich aktuell die Hinweise zu verdichten, dass das Beat’em Up in der kommende Woche veröffentlicht wird.

So tauchte in Südkorea sowohl im PlayStation Store als auch in Nintendos eShop der mögliche Releasetermin auf: Der 16. Juni 2022. Ein Termin, der nicht zum ersten Mal seine Runden durch die Gerüchteküche dreht. Stattdessen war der 16. Juni 2022 Anfang des Monats bereits in den Datenbanken des PlayStation Networks zu finden.

Spekuliert wird, dass der Releasetermin von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ im Rahmen des heutigen „Summer Game Fest“-Showcase bestätigt werden könnte. Das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event startet am Abend um 20 Uhr unserer Zeit.

Die wehrhaften Schildkröten kehren zurück

Spielerisch versteht sich „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ als ein Beat’em Up der alten Schule, mit dem die klassische Arcade-Spielerfahrung der 1980er Jahre auf die aktuellen Systeme zurückkehren soll. Neben den vier Turtles Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael sind mit Meister Splinter auf der einen und der Reporterin April O’Neil auf der anderen Seite zwei neue spielbare Charaktere mit von der Partie.

„In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sind Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer), während sie in einer wunderschönen Pixelart-Welt, die Erinnerungen an das klassische Design von 1987 weckt, kräftig austeilen. Im heutigen Ankündigungstrailer prügeln sich die Turtles quer durch Manhattan unterlegt von ihrer ikonischen Hymne, interpretiert von Mike patton von Faith No More“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge releases on June 15th/16th via Nintendo South Korea Eshop. A Nintendo Direct is also rumoured to air on the same possible an shadow drop. pic.twitter.com/2AvdpbzQdW — The_Marmolade (@the_marmolade) June 9, 2022

