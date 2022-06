Annapurna Interactive: Indie-Publisher kündigt eigenen Showcase an – Teaser & Termin

Wie die Verantwortlichen von Annapurna Interactive bekannt gaben, wird der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher auch in diesem Jahr auf einen eigenen Games-Showcase setzen. Wir liefern euch den offiziellen Termin und den ersten kurzen Teaser.

Da die E3 in diesem Jahr komplett abgesagt wurde, setzen die verschiedenen Publisher und Entwicklerstudios 2022 erneut auf eigene Games-Showcases oder Events wie das „Summer Game Fest“.

Wie der auf innovative Indie-Erfahrungen spezialisierte Publisher Annapurna Interactive in einer kurzen Mitteilung bekannt gab, wird das Unternehmen auch in diesem Jahr einen eigenen Games-Showcase abhalten. Dieser findet am 28. Juli 2022 statt und startet um 21 Uhr unserer Zeit. Konkrete Inhalte zu den Inhalten nannte Annapurna Interactive bisher zwar nicht, versprach allerdings die eine oder andere Überraschung.

Ergänzend zur Ankündigung des Games-Showcase wurde ein kurzer Teaser-Trailer zur Verfügung gestellt, in dem diverse Ankündigungen der Vergangenheit zu sehen sind.

Arbeitet der Publisher an einem neuen Silent Hill-Projekt?

In den vergangenen Jahren machten Annapurna Interactive und die verschiedenen Partner des Publishers vor allem mit ungewöhnlichen Indie- und Story-Erfahrungen auf sich aufmerksam. Zu den bekanntesten Werken gehören „What Remains of Edith Finch“, „Outer Wilds“, „The Artful Escape“ oder das bald erscheinende Katzen-Abenteuer „Stray“. Darüber hinaus wurde Annapurna Interactive zuletzt mit einem möglichen „Silent Hill“-Projekt in Verbindung gebracht.

Wie es hier hieß, möchte Konami die legendäre Survival-Horror-Franchise mit verschiedenen neuen Titeln zurückbringen. Darunter einer narrativen Erfahrung im Story-Format, die bei Annapurna Interactive beziehungsweise einem der Studios, die mit dem Indie-Publisher zusammenarbeiten, entstehen könnte.

Related Posts

Bisher wollten sich allerdings weder Konami noch die Verantwortlichen von Annapurna Interactive zu den Gerüchten um das mögliche „Silent Hill“-Projekt äußern.

Weitere Meldungen zu Annapurna Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren