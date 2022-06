Dragon Age Absolution: Netflix bestätigt Zeichentrickserie mit erstem Teaser

Nachdem letztes Jahr bereits verschiedene Gerüchte kursierten, herrscht nun Gewissheit: Netflix arbeitet mit „Dragon Age: Absolution“ an einer Zeichentrickserie im ikonischen Gaming-Universum. Der Streaming-Anbieter enthüllte im Rahmen seines diesjährigen Netflix Geeked Week-Events einen ersten Teaser sowie ein Poster, die wir beide wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden haben.

Serie entsteht in Zusammenarbeit mit BioWare

Wie die Verantwortlichen verrieten, ist die Geschichte der neuen Zeichentrickserie in Tevinter angesiedelt, einem Reich innerhalb des „Dragon Age“-Universums. Im Mittelpunkt wird ein Ensamble bestehend aus verschiedenen neuen Charakteren stehen, die von Überlieferungen aus der reichhaltigen Lore des Rollenspiel-Franchise inspiriert wurden und sich somit für Fans authentisch anfühlen sollen.

Um eine solch authentische Erfahrung in „Dragon Age: Absolution“ zu gewährleisten, arbeitet Netflix mit BioWare, dem verantwortlichen Entwicklerstudio hinter der gefeierten Spielereihe, zusammen. Die Namen der Hauptcharaktere wurden derweil noch nicht verraten. Sicher ist lediglich, dass wir im Rahmen der Serie unter anderem Dämonen, Elfen, Magier, Qunari, Ritter und Rote Templer sehen werden.

Als Showrunner der kommenden Videospiel-Adaption fungiert Mairghread Scott, die in den letzten Jahren unter anderem als Drehbuchautorin an der Cartoon-Serie „Guardians of the Galaxy“ und dem Zeichentrickfilm „Justice League Dark: Apokolips War“ mitwirkte. Produziert wird „Dragon Age: Absolution“ vom koreanischen Animationsstudio Red Dog Culture House, die gemeinsam mit Netflix bereits an Projekten wie „Voltron: Legendary Defender“ und „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ arbeiteten.

Weitere Details zur kommenden „Dragon Age“-Zeichentrickserie sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Beispielsweise ist aktuell noch unklar, welche Darsteller den Charakteren ihre Stimmen leihen werden. In den kommenden Wochen und Monaten sollen jedoch weitere Informationen zum Projekt enthüllt werden.

„Dragon Age: Absolution“ wird aus insgesamt 6 Episoden bestehen und im Dezember 2022 exklusiv bei Netflix starten.

Wie gefällt euch der erste Teaser zu „Dragon Age: Absolution"?

