God of War Ragnarök: Weiter keine Hinweise auf eine Verschiebung – Bloomberg nennt Releasezeitraum

In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass sich der Release von "God of War: Ragnarök" auf das kommende Jahr verschieben könnte. Wie der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist und gut vernetzte Industrie-Insider Jason Schreier berichtet, scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass den Gerüchten eine simple Falschmeldung zugrunde liegt.

Nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um den Action-Titel „God of War: Ragnarök“ wurde, erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass sich der Release des ambitionierten Nachfolgers auf 2023 verschieben könnte.

In Umlauf gebracht wurde die Meldung um die vermeintliche Verschiebung von den spanischen Kollegen von Game Reactor, die sich bei ihrer Meldung auf verschiedene nicht näher konkretisierte Quellen aus Europa bezogen. Kurze Zeit später meldete sich der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier zu Wort und wies darauf hin, dass er bisher nichts von einer möglichen Verschiebung gehört habe.

Aussagen, die der gut vernetzte Industrie-Insider in einem Beitrag im bekannten Gaming-Forum Resetera noch einmal untermauerte.

Schreier geht von einer Falschmeldung aus

Demnach soll ihm in der Zwischenzeit auch eine interne Quelle bei Sony Interactive Entertainment bestätigt haben, dass „God of War: Ragnarök“ nicht verschoben wurde. Schreier dazu: „Ich habe heute Morgen von einer anderen Sony-Quelle gehört, dass das Spiel nicht verschoben wird. Wie üblich ist dies keine Garantie dafür, dass das Spiel im Jahr 2022 herauskommt, und die Entwicklung von Videospielen ist so turbulent, dass ihr einem Veröffentlichungsdatum niemals vertrauen solltet, bis ihr das betreffende Produkt in euren Händen haltet.“

„Aber dieser Bericht von Game Reactor scheint falsch zu sein“, so Schreier weiter. Laut mehreren Quellen, die sich an Bloomberg gewandt haben sollen, ist der Release für den November 2022 angesetzt. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise der Entwickler von Sony Santa Monica lässt weiter auf sich warten. In den vergangenen Wochen bestätigten die Verantwortlichen aber zumindest, dass „God of War: Ragnarök“ weiter für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen ist. Wann mit der Enthüllung des finalen Releasetermins oder frischer Details und Spielszenen zu rechnen ist, steht, ließen die beiden Unternehmen allerdings offen.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und soll die Geschichte rund um die nordische Mythologie zu einem packenden Finale führen.

