The Last of Us Part 2: Entwickler geben neue Verkaufszahlen bekannt

The Last of Us Part 2:

Wie Naughty Dog kürzlich bekanntgeben konnte, hat "The Last of Us Part 2" einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Der Erfolg hätte es dem Studio ermöglicht, weiter zu wachsen.

Bei dem vergangenen Summer Game Fest gab es am Donnerstagabend einige gute Nachrichten zu der Zukunft des „The Last of Us“-Franchises. Bei der zurückliegenden Veranstaltung betrat Neil Druckmann, Co-Präsident des Entwicklers Naughty Dog, die Bühne und kündigte unter anderem ein Remake von „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 für PlayStation 5 und PC an. Dieses und andere Projekte seien unter anderem wegen der guten Verkaufszahlen von „The Last of Us Part 2“ möglich gewesen, so Druckmann.

The Last of Us Part 2 erreicht mehr als 10 Millionen Verkäufe

Wie das Studio unlängst mitteilte, konnte sich der zweite Teil der Reihe, „The Last of Us Part 2“, bis zum Frühjahr 2022 weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkaufen. Das Spiel erschien am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 und konnte diesen beeindruckenden Meilenstein in knapp zwei Jahren erreichen. Das erste Spiel der Reihe benötigte etwa neun Jahre, um die Marke von 20 Millionen verkauften Exemplaren zu erreichen. Darin sind sowohl die ursprüngliche PlayStation-3-Version von „The Last of Us“ als auch das PlayStation-4-Remaster mit eingeschlossen.

Wie Neil Druckmann bei dem Summer Game Fest erklärte, habe es der Erfolg der Reihe ermöglicht, sich noch mehr Projekten zu widmen. „Und diese Art von Unterstützung, diese Art von Erfolg, wir sind unseren Fans so dankbar. Sie hat es uns ermöglicht, als Studio zu wachsen und jetzt können wir mehrere Projekte in Angriff nehmen, mehr als je zuvor“, so Druckmann bei der Präsentation.

Neben dem Remake von „The Last of Us“ wurde bei der Veranstaltung auch ein eigenständiger Multiplayer-Titel in dem Universum angekündigt. Dabei soll es sich um ein „massives Spiel“ handeln, das „komplett neue Charaktere sowie einen neuen Schauplatz“ bieten soll. Weitere Details zu dem Titel sollen aber erst im nächsten Jahr folgen.

