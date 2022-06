Call of Duty Modern Warfare 2: Neue Engine-Strategie und keine No Russian-Neuauflage

Beginnend mit "Call of Duty Modern Warfare 2" möchte Activision die Engine-Strategie ändern und vereinheitlichen. Zudem scheint es, dass es im neuen Spiel keine "No Russian"-Momente geben wird.

Mit der Veröffentlichung von „Call of Duty Modern Warfare 2“ möchte Activision innerhalb der Reihe einen Strategiewechsel vollziehen. Fortan sollen alle Spiele auf der gleichen Engine laufen, was ebenfalls für künftige Teile des Free-to-Play-Ablegers „Warzone“ gilt. Dabei handelt es sich um die Engine, auf die das 2019 veröffentlichte „Call of Duty Modern Warfare“ basiert und die kontinuierlich weiterentwickelt werden soll.

„Dies wird in vielerlei Hinsicht die fortschrittlichste Engine sein, die je für Call of Duty verwendet worden ist“, so Activision. Mit der Vereinheitlichung der Engine verfolgt der Publisher nicht nur das Ziel, die Ausrichtung der „Modern Warfare“-Reihe zu verbessern und einen Wandel zu vollziehen, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Zukunft der gesamten „Call of Duty“-Franchise viel größer zu denken.

Im Fall des kommenden Shooters bedeutet das eine „gemeinsame Vision für Modern Warfare 2 sowie der Einklang mit einem brandneuen Warzone-Erlebnis“. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Technologie und der Engine sollen Spieler auf „eine Art und Weise miteinander verbunden“ werden, wie sie es „noch nie zuvor erleben durften“.

Der Publisher weist ebenfalls darauf hin, dass mittlerweile 3.000 Menschen an der „Call of Duty“-Marke arbeiten.

Wohl kein neues „No Russian“ geplant

In den vergangenen Jahren wurde vor der Veröffentlichung neuer „Call of Duty“-Spiele oft mit diskussionswürdigen Szenen auf die Neuerscheinungen aufmerksam gemacht. Beispielsweise sickerte vor der Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 durch, dass die Spieler in die Rolle eines Kindes schlüpfen und mit Giftgas konfrontiert werden.

Auch im ursprünglichen „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gab es eine Szene mit reichlich Gesprächspotential. In der „No Russian“-Mission waren Spieler in ungeschnittenen Versionen in der Lage, im Zuge eines Massakers zahlreiche Zivilisten zu erschießen.

Zwar sind derartigen Situationen äußerst aktuell, doch entschlossen sich Activision und Infinity Ward offenbar dazu, im neuen Shooter auf eine derartige Szene zu verzichten, wie eine Vorschau vonandeutet. Allerdings ist nicht zweifelsfrei klar, ob sich die Publikation auf eine identische Szene, die aufgrund des Reboots (es ist kein Remake) ohnehin niemand erwartet haben dürfte, oder auf vergleichbare Momente bezieht.

Im Wortlaut heißt es: „Soweit ich weiß, gibt es im neuen Spiel nicht diese ‚No Russian‘-Szene, in der ein Agent mitspielen muss, während Terroristen auf einem russischen Flughafen Zivilisten niederschießen, wie es im Originalspiel Modern Warfare 2 der Fall war.“

Das Spiel sei von realen Ereignissen inspiriert, die die Welt, in der wir leben, prägen, aber letztlich sei es ein „Unterhaltungsabenteuer“, wie Patrick Kelly, Leiter von Infinity Ward, in einer Präsentation ergänzend zu verstehen gab.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. „Call of Duty Warzone 2.0“ soll ebenfalls in diesem Jahr auf den Markt kommen. Allerdings gibt es noch keinen Termin.

