Cult of the Lamb: Termin des Roguelikes steht fest – Neuer Trailer

Cult of the Lamb:

Das Roguelike "Cult of the Lamb" hat sowohl einen neuen Trailer als auch einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Werdet im Sommer zum Sektenführer und verbreitet eure Kunde!

Devolver Digital und Massive Monster haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das Roguelike „Cult of the Lamb“ bekanntgegeben. Demnach wird das lammfromme Abenteuer am 11. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. Auf dem PC kann man sich bereits eine Demoversion herunterladen.

Verbreitet eure Kunde!

In „Cult of the Lamb“ übernehmen die Spieler die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Auslöschung bewahrt wurde. Diese Schuld muss es zurückzuzahlen, indem es eine Gefolgschaft aufbaut. Deshalb müssen die Spieler einen eigenen Kult im Lande der falschen Propheten gründen, die abwechslungsreichen sowie mysteriösen Regionen erkunden und das Wort an so viele wie möglich weitergeben.

Unter anderem kann man Ressourcen sammeln, um neue Gebäude zu errichten und auch finstere Rituale durchführen, um die Götter zu besänftigen. Die eine oder andere Predigt darf selbstverständlich auch nicht fehlen, wenn man den Glauben der Herde stärken möchte. Gemeinsam bekämpft man Gegnerhorden und rivalisierende Sektenführer, um die eigene Macht zu festigen.

Die eigene Herde muss auch entsprechend ausgebildet werden, damit man die Geheimnisse der vier unheimlichen Regionen entdecken kann. Läutert die Ungläubigen, verbreitet die Erleuchtung und führt mystische Rituale durch. Nur ihr könnt der einzig wahre Lammgott werden.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb:

Ein neuer Trailer gewährt noch einmal einen Blick auf „Cult of the Lamb“:

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren