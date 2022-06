Street Fighter 6: Crossplay und Rollback-Netcode bestätigt – Über 20 Minuten Gameplay

Das Kampfspiel "Street Fighter 6" wird sowohl eine Crossplay-Unterstützung als auch einen Rollback-Netcode erhalten. Zudem sind über 20 Minuten an Gameplay veröffentlicht worden.

Obwohl Capcom das Kampfspiel „Street Fighter 6“ erst im Laufe des nächsten Jahres veröffentlichen wird, liefert uns der Publisher seit der offiziellen Enthüllung in der letzten Woche nach und nach weitere Informationen. Nachdem wir zuletzt mit Guile den fünften Charakter vorgestellt bekamen, wurden jetzt auch zwei grundlegende Funktionen bestätigt.

Capcom möchte die bestmögliche Erfahrung bieten

Im Rahmen des physischen Events des Summer Game Fests 2022 wurden klargestellt, dass man unter anderem eine Crossplay-Unterstützung zwischen den Plattformen bieten wird. Demnach werden die Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC gegeneinander antreten können. Darüber hinaus wird man auch auf einen Rollback-Netcode zurückgreifen.

Damit soll die Latenz verringert werden, sodass die Spieler die bestmögliche Spielerfahrung in Onlinekämpfen erhalten. Beim Rollback-Netcode versucht die Konsole zu erahnen, welche Aktion der Onlinegegner als nächstes ausführen wird und behandelt ihn wie einen vom Computer gesteuerten Charakter. Sollte die Aktion nicht ausgeführt werden, spult die Konsole mehr oder minder zurück und spielt die korrekte Aktion ab. Da der Code sehr intuitiv funktioniert, sind die Rollbacks kaum zu spüren.

Die Bestätigung des Rollback-Netcodes sollte Balsam für die Seele der Fans der Reihe sein. Denn „Street Fighter 5“ bekam eine entsprechende Funktion erst nach Jahren nachgereicht, nachdem die Spieler zuvor immer mit massiven Lags zu kämpfen hatten.

Allerdings ist dies nicht alles, was wir heute zu „Street Fighter 6“ an Neuigkeiten bekommen. Der YouTube Maximilian Dood hat auch ein neues Video hochgeladen, das uns einiges an Gameplay bietet. Somit kann man über 20 Minuten aus dem Spiel betrachten und schon einmal einen Eindruck von ununterbrochenen Kämpfen erhalten.

