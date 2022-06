Diablo 4: Blizzard spricht über Zusatzinhalte und Mikrotransaktionen

Im Zuge des gestrigen „Xbox & Bethesda Games-Showcase 2022“ wurde uns ein ausführlicher Blick auf das kommende Action-Rollenspiel „Diablo 4“ ermöglicht.

Zu den präsentierten Features gehörte unter anderem die Möglichkeit, auf zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten zurückzugreifen und den eigenen Helden beziehungsweise die eigene Heldin individuell zu gestalten. Nach dem PR-Debakel rund um „Diablo Immortal“, das vor allem mit seinen überzogenen Ingame-Käufen negativ von sich reden machte, kam natürlich schnell die Befürchtung auf, dass diese Art der Mikrotransaktionen auch in „Diablo 4“ mit von der Partie sein könnte.

Um dahingehend erst gar keine Gerüchte und Spekulationen aufkommen zu lassen, sorgte Blizzard Entertainments Global-Community-Lead Adam Fletcher auf Nachfrage des Streamers „Gothalion“ für Klarheit. Wie Fletcher versicherte, werden die Mikrotransaktionen oder Ingame-Käufe in „Diablo 4“ optionaler Natur sein und keinen Einfluss auf das Gameplay an sich haben.

Stattdessen werden lediglich separat erhältliche kosmetische Extras den Weg in den Ingame-Shop finden, die in der Charakter-Anpassung zum Einsatz kommen. Ebenfalls kostenpflichtig werden mögliche Premium-Erweiterungen zu „Diablo 4“ angeboten. Diesbezüglich sei allerdings noch nichts spruchreif, wie Adam Fletcher ausführte. Weitere Details zu diesem Thema sollen allerdings schon „in Kürze“ folgen.

„Diablo 4 wird als Vollpreis-Titel veröffentlicht, der ausschließlich für das PC- und Konsolen-Publikum entwickelt wurde“, so Fletcher. „Das Spiel ist riesig und nach dem Start wird es für alle Spieler jede Menge Inhalte geben. Kostenpflichtige Inhalte basieren auf optionalen kosmetischen Gegenständen und schließlich auf vollständigen Erweiterungen. Wir werden bald weitere Informationen teilen.“

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird 2023 veröffentlicht. Wie in in der aktuellen Präsentation bestätigt wurde, wird das Action-Rollenspiel sowohl das Crossplay-Feature als auch die Cross-Progression-Funktion unterstützen.

D4 is coming out as a full price game built strictly for PC/console audiences. The game is huge & there will be tons of content after launch for all players. Paid content is built around optional cosmetic items & eventually full expansions. We will be sharing more info soon!

— Adam Fletcher 💙 (@PezRadar) June 12, 2022